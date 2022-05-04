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Залужный тонко потроллил Лаврова после его заявления о евреях

Новина українською →
Среда 04 мая 2022 21:14
Залужный тонко потроллил Лаврова после его заявления о евреях Фото: Валерий Залужный (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Светлана Мащенко

После того как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал евреев самыми ярыми антисемитами, Валерий Залужный, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, тонко потроллил российского дипломата.

Шутку главнокомандующего можно увидеть на его странице в Facebook.

Украинский военный, уроженец Новоград-Волынского Житомирской области, сменил место рождения на Иерусалим.

Теперь в разделе "Информация" на его соцстранице можно увидеть следующее:

Залужный тонко потроллил Лаврова после его заявления о евреях

Скриншот: Залужный тонко потроллил Лаврова

Напомним, министр иностранных дел России Лавров назвал евреев самыми ярыми антисемитами. Израиль заявил, что такие высказывания российского чиновника являются возмутительными.

После этого стало известно, что Израиль решил увеличить военную помощь Украине.

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Лавров Валерий Залужный
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