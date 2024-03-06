10 ідей від нутриціога, як бобовими замінити м'ясо, щоб було смачно і корисно

Чим найкраще замінювати м'ясо

"Бобові - це класний мікс рослинного білка та клітковини, включно з пребіотичною. За життя ми зʼїдаємо 25-40 тонн продуктів. Чи треба ще цифр, щоб переконати, що якість їжі завжди повинна бути попереду?" - каже експерт.

Голобородько зазначає, що бобові займають важливу частину раціону. Частково, це білок, частково - вуглеводи, що дають повільну енергію.

"Так, не всі нормально толерують цю клітковину, але флору можна привчити. Частіше заміняйте тваринний білок - рослинним, не робіть великі порції, спробуйте ротацію. Різноманітність. А ще інтегруйте бобові в дитячий раціон", - радить нутриціолог.

10 ідей, як замінити м'ясо стравами із бобових

Голобородько поділилась 10 ідеями про те, якими смачними стравами із бобових можна замінити м'ясо.

Корисні і смачні страви із бобових: