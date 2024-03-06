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10 ідей від нутриціога, як бобовими замінити м'ясо, щоб було смачно і корисно

Як бобовими замінити м'ясо (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Бобові продукти є чудовим замінником м'яса, тим паче рослинний білок краще засвоюється за тваринний. Також страви із бобових дуже актуальні для багатьох українців під час Великодного посту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.

Чим найкраще замінювати м'ясо

"Бобові - це класний мікс рослинного білка та клітковини, включно з пребіотичною. За життя ми зʼїдаємо 25-40 тонн продуктів. Чи треба ще цифр, щоб переконати, що якість їжі завжди повинна бути попереду?" - каже експерт.

Голобородько зазначає, що бобові займають важливу частину раціону. Частково, це білок, частково - вуглеводи, що дають повільну енергію.

"Так, не всі нормально толерують цю клітковину, але флору можна привчити. Частіше заміняйте тваринний білок - рослинним, не робіть великі порції, спробуйте ротацію. Різноманітність. А ще інтегруйте бобові в дитячий раціон", - радить нутриціолог.

10 ідей, як замінити м'ясо стравами із бобових

Голобородько поділилась 10 ідеями про те, якими смачними стравами із бобових можна замінити м'ясо.

Корисні і смачні страви із бобових:

  • чорні боби довго відварені з чилі та корицею
  • індійські рецепти з сочевицею, тут - червона сочевиця, свіжий імбир, кмин, часник, гі
  • крем-супи на основі горошку, навіть мороженого
  • нутова та сочевична паста з петрушкою, оливками та волоським горіхом
  • хумус з нуту, збитий не тільки з тхіною, а й печеним буряком
  • пророщений маш
  • швидкий хумус з червоної сочевиці
  • оладки з нутового борошна на воді
  • місо паста
  • пюре з пласкої квасолі (великі сорти: фава, ліма) та тахіні з печеним баклажаном

 

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м'ясоНутриціолог