10 идей от нутрициога, как бобовыми заменить мясо, чтобы было вкусно и полезно

Чем лучше заменять мясо

"Бобовые - это классный микс растительного белка и клетчатки, включая пребиотическую. При жизни мы съедаем 25-40 тонн продуктов. Нужно ли еще цифр, чтобы убедить, что качество пищи всегда должно быть впереди?" - говорит эксперт.

Голобородько отмечает, что бобовые занимают важную часть рациона. Частично, это белок, частично - углеводы, дающие медленную энергию.

"Да, не все нормально воспринимают эту клетчатку, но флору можно приучить. Чаще заменяйте животный белок - растительным, не делайте большие порции, попробуйте ротацию. Разнообразие. А еще интегрируйте бобовые в детский рацион", - советует нутрициолог.

10 идей, как заменить мясо блюдами из бобовых

Голобородько поделилась 10 идеями о том, какими вкусными блюдами из бобовых можно заменить мясо.

Полезные и вкусные блюда из бобовых: