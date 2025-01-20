10 головних загроз кібербезпеки у 2025 році: як захистити свої дані

У 2025 році кіберзагрози стають дедалі складнішими та різноманітнішими. Серед них - витік даних, атаки з використанням ШІ та фішинг. Важливо розуміти, як захистити свої дані, щоб уникнути фінансових втрат і загроз особистій безпеці.
Про 10 головних загроз у сфері кібербезпеки, а також про те, як захистити свої дані, щоб уникнути фінансових втрат і загроз особистій безпеці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт ProtechGuides, присвячений технологіям та інноваціям.
Штучний інтелект (ШІ) - палиця з двома кінцями. Хоча він пропонує величезні переваги, як-от автоматизація завдань і підвищення продуктивності, він також може бути використаний кіберзлочинцями для проведення складніших атак.
Очікується, що у 2025 році атаки з використанням ШІ, такі як шкідливе ПЗ і фішинг, ставатимуть дедалі частішими. Ці атаки можуть імітувати поведінку людини й адаптуватися до захисту, що робить їх важчими для виявлення.
Як захиститися:
Атаки програм-здирників продовжують зростати, і експерти пророкують, що ця тенденція збережеться у 2025 році. У таких атаках хакери шифрують ваші файли і вимагають викуп за ключ для їхнього розшифрування.
Ці атаки можуть паралізувати бізнес, порушити роботу і призвести до фінансових втрат.
Як захиститися:
Зі збільшенням кількості даних у хмарі, безпека хмарних сервісів стає важливим питанням. Хоча такі сервіси зручні, вони також надають можливості для кіберзлочинців, які можуть використовувати вразливості. У 2025 році очікується збільшення випадків витоків даних з використанням хмарних платформ.
Як захиститися:
Інтернет речей (IoT) активно розвивається, і пристрої, як-от розумні термостати, фітнес-трекери та холодильники, стають підключеними до інтернету.
Однак багато з цих пристроїв мають слабку безпеку, що робить їх легкою ціллю для хакерів. У 2025 році кіберзлочинці, найімовірніше, використовуватимуть уразливості IoT для зловмисних цілей.
Як захиститися:
Технологія Deepfake дає змогу кіберзлочинцям створювати гіперреалістичні підроблені відео або аудіозаписи, які можуть маніпулювати громадською думкою або завдати шкоди репутації.
Очікується, що до 2025 року deepfake стане більш переконливими і важкими для виявлення. Ця технологія може використовуватися для поширення дезінформації, шантажу або маніпулювання курсами акцій.
Як захиститися:
Конфіденційність даних продовжує залишатися важливою темою, особливо з урахуванням того, що особисті дані стають дедалі ціннішими.
Очікується, що до 2025 року кіберзлочинці будуть цілеспрямовано красти особисту інформацію в набагато більших обсягах, використовуючи її для крадіжки особистих даних, шахрайства і шантажу.
Як захиститися:
Хоча зазвичай ми сприймаємо кібератаки як зовнішню загрозу, небезпека зсередини, коли співробітники або інші довірені особи використовують свій доступ в особистих цілях, стають дедалі актуальнішими. Ці атаки можуть бути складними для виявлення і завдавати серйозної шкоди репутації та безпеці організації.
Як захиститися:
Атаки на ланцюжок поставок відбуваються, коли хакери проникають у компанію через стороннього постачальника або сервіс-постачальника. Ці атаки можуть бути дуже ефективними, оскільки компанії часто довіряють своїм постачальникам доступ до чутливих систем і даних.
Очікується, що у 2025 році такі атаки стануть складнішими, зачепивши як малі, так і великі організації.
Як захиститися:
Зі зростанням популярності криптовалют, збільшується і кількість шахрайств. Очікується, що у 2025 році будуть актуальними фішинг-атаки, підроблені ICO і шахрайські криптовалютні біржі. Хакери також можуть атакувати криптовалютні гаманці, викрадаючи кошти.
Як захиститися:
Атаки соціальної інженерії включають маніпулювання людьми з метою розкриття конфіденційної інформації або вчинення дій, що загрожують безпеці.
Такі атаки часто являють собою фішинг-електронні листи, вдавання або заманювання, і засновані на психологічній маніпуляції, а не на технічних вразливостях.
Як захиститися: