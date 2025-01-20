10 главных угроз кибербезопасности в 2025 году: как защитить свои данные

Атаки с использованием ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) - палка о двух концах. Хотя он предлагает огромные преимущества, такие как автоматизация задач и повышение продуктивности, он также может быть использован киберпреступниками для проведения более сложных атак.

Ожидается, что в 2025 году атаки с использованием ИИ, такие как вредоносное ПО и фишинг, будут становиться все более частыми. Эти атаки могут имитировать поведение человека и адаптироваться к защите, что делает их более трудными для обнаружения.

Как защититься:

Используйте продвинутые инструменты для обнаружения угроз, поддерживающие ИИ, чтобы выявлять необычную активность на своих устройствах

Регулярно обновляйте программное обеспечение и операционные системы для устранения уязвимостей

Будьте осторожны с непрошеными письмами или сообщениями, особенно с теми, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой

Атаки программ-вымогателей

Атаки программ-вымогателей продолжают расти, и эксперты предсказывают, что эта тенденция сохранится в 2025 году. В таких атаках хакеры шифруют ваши файлы и требуют выкуп за ключ для их расшифровки.

Эти атаки могут парализовать бизнес, нарушить работу и привести к финансовым потерям.

Как защититься:

Регулярно создавайте резервные копии важных файлов в безопасном офлайн-месте

Устанавливайте надежное антивирусное ПО и регулярно его обновляйте

Избегайте перехода по подозрительным ссылкам и открывания вложений в письмах

Нарушения безопасности в облачных сервисах

С увеличением количества данных в облаке, безопасность облачных сервисов становится важным вопросом. Хотя такие сервисы удобны, они также предоставляют возможности для киберпреступников, которые могут использовать уязвимости. В 2025 году ожидается увеличение случаев утечек данных с использованием облачных платформ.

Как защититься:

Используйте сильные уникальные пароли для облачных сервисов и включите двухфакторную аутентификацию (2FA)

Регулярно проверяйте свои облачные сервисы, чтобы обеспечить правильный доступ

Шифруйте чувствительные данные перед загрузкой в облако

Уязвимости IoT (Интернета вещей)

Интернет вещей (IoT) активно развивается, и устройства, такие как умные термостаты, фитнес-трекеры и холодильники, становятся подключенными к интернету.

Однако многие из этих устройств имеют слабую безопасность, что делает их легкой целью для хакеров. В 2025 году киберпреступники, скорее всего, будут использовать уязвимости IoT для злонамеренных целей.

Как защититься:

Меняйте стандартные пароли на устройствах IoT и устанавливайте сильные уникальные пароли

Регулярно обновляйте прошивку для своих устройств IoT

Рассмотрите возможность использования отдельной сети для устройств IoT, чтобы изолировать их от основной сети

Технология Deepfake

Технология Deepfake позволяет киберпреступникам создавать гиперреалистичные поддельные видео или аудиозаписи, которые могут манипулировать общественным мнением или нанести ущерб репутации.

Ожидается, что к 2025 году deepfake станет более убедительными и трудными для обнаружения. Эта технология может использоваться для распространения дезинформации, шантажа или манипулирования курсами акций.

Как защититься:

Будьте скептичны к видео, аудиоклипам или изображениям, которые кажутся неуместными или слишком хорошими, чтобы быть правдой

Проверяйте информацию с надежных источников перед тем, как поверить или поделиться ей

Используйте инструменты для выявления deepfake, чтобы проверить подлинность медиа

Нарушения конфиденциальности данных

Конфиденциальность данных продолжает оставаться важной темой, особенно с учетом того, что личные данные становятся все более ценными.

Ожидается, что к 2025 году киберпреступники будут целенаправленно красть личную информацию в гораздо больших объемах, используя ее для кражи личных данных, мошенничества и шантажа.

Как защититься:

Будьте осторожны с личной информацией, которой вы делитесь в интернете, особенно в социальных сетях

Используйте сильные пароли и двухфакторную аутентификацию для онлайн-аккаунтов

Регулярно проверяйте свои кредитные отчеты и банковские выписки на предмет несанкционированной активности

Угрозы изнутри

Хотя обычно мы воспринимаем кибератаки как внешнюю угрозу, опасность изнутри, когда сотрудники или другие доверенные лица используют свой доступ в личных целях, становятся все более актуальными. Эти атаки могут быть сложными для обнаружения и наносить серьезный ущерб репутации и безопасности организации.

Как защититься:

Ограничьте доступ к чувствительной информации, предоставляя сотрудникам доступ только к тем данным, которые необходимы для выполнения их работы

Внедрите строгие процедуры мониторинга и аудита для выявления необычной активности

Обучайте сотрудников важности кибербезопасности и способам выявления потенциальных угроз

Атаки на цепочку поставок

Атаки на цепочку поставок происходят, когда хакеры проникают в компанию через стороннего поставщика или сервис-поставщика. Эти атаки могут быть очень эффективными, так как компании часто доверяют своим поставщикам доступ к чувствительным системам и данным.

Ожидается, что в 2025 году такие атаки станут более сложными, затронув как малые, так и крупные организации.

Как защититься:

Тщательно проверяйте всех сторонних поставщиков перед предоставлением им доступа к системам

Мониторьте свою цепочку поставок на наличие признаков подозрительной активности

Внедряйте многослойные меры безопасности для защиты чувствительных данных

Мошенничества с криптовалютами

С ростом популярности криптовалют, увеличивается и количество мошенничеств. Ожидается, что в 2025 году будут актуальны фишинг-атаки, поддельные ICO и мошеннические криптовалютные биржи. Хакеры также могут атаковать криптовалютные кошельки, похищая средства.

Как защититься:

Будьте осторожны при инвестировании в криптовалюту и используйте только надежные платформы

Не делитесь своими приватными ключами и информацией о кошельке

Храните криптовалюту в аппаратных кошельках для безопасного офлайн-использования

Атаки социальной инженерии

Атаки социальной инженерии включают манипулирование людьми с целью раскрытия конфиденциальной информации или совершения действий, угрожающих безопасности.

Такие атаки часто представляют собой фишинг-электронные письма, притворство или заманивание, и основаны на психологической манипуляции, а не на технических уязвимостях.

Как защититься: