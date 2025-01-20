10 главных угроз кибербезопасности в 2025 году: как защитить свои данные

В 2025 году киберугрозы становятся все более сложными и разнообразными. Среди них - утечка данных, атаки с использованием ИИ и фишинг. Важно понимать, как защитить свои данные, чтобы избежать финансовых потерь и угроз личной безопасности.
О 10 главных угрозах в сфере кибербезопасности, а также о том, как защитить свои данные, чтобы избежать финансовых потерь и угроз личной безопасности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт ProtechGuides, посвященный технологиям и инновациям.
Искусственный интеллект (ИИ) - палка о двух концах. Хотя он предлагает огромные преимущества, такие как автоматизация задач и повышение продуктивности, он также может быть использован киберпреступниками для проведения более сложных атак.
Ожидается, что в 2025 году атаки с использованием ИИ, такие как вредоносное ПО и фишинг, будут становиться все более частыми. Эти атаки могут имитировать поведение человека и адаптироваться к защите, что делает их более трудными для обнаружения.
Как защититься:
Атаки программ-вымогателей продолжают расти, и эксперты предсказывают, что эта тенденция сохранится в 2025 году. В таких атаках хакеры шифруют ваши файлы и требуют выкуп за ключ для их расшифровки.
Эти атаки могут парализовать бизнес, нарушить работу и привести к финансовым потерям.
Как защититься:
С увеличением количества данных в облаке, безопасность облачных сервисов становится важным вопросом. Хотя такие сервисы удобны, они также предоставляют возможности для киберпреступников, которые могут использовать уязвимости. В 2025 году ожидается увеличение случаев утечек данных с использованием облачных платформ.
Как защититься:
Интернет вещей (IoT) активно развивается, и устройства, такие как умные термостаты, фитнес-трекеры и холодильники, становятся подключенными к интернету.
Однако многие из этих устройств имеют слабую безопасность, что делает их легкой целью для хакеров. В 2025 году киберпреступники, скорее всего, будут использовать уязвимости IoT для злонамеренных целей.
Как защититься:
Технология Deepfake позволяет киберпреступникам создавать гиперреалистичные поддельные видео или аудиозаписи, которые могут манипулировать общественным мнением или нанести ущерб репутации.
Ожидается, что к 2025 году deepfake станет более убедительными и трудными для обнаружения. Эта технология может использоваться для распространения дезинформации, шантажа или манипулирования курсами акций.
Как защититься:
Конфиденциальность данных продолжает оставаться важной темой, особенно с учетом того, что личные данные становятся все более ценными.
Ожидается, что к 2025 году киберпреступники будут целенаправленно красть личную информацию в гораздо больших объемах, используя ее для кражи личных данных, мошенничества и шантажа.
Как защититься:
Хотя обычно мы воспринимаем кибератаки как внешнюю угрозу, опасность изнутри, когда сотрудники или другие доверенные лица используют свой доступ в личных целях, становятся все более актуальными. Эти атаки могут быть сложными для обнаружения и наносить серьезный ущерб репутации и безопасности организации.
Как защититься:
Атаки на цепочку поставок происходят, когда хакеры проникают в компанию через стороннего поставщика или сервис-поставщика. Эти атаки могут быть очень эффективными, так как компании часто доверяют своим поставщикам доступ к чувствительным системам и данным.
Ожидается, что в 2025 году такие атаки станут более сложными, затронув как малые, так и крупные организации.
Как защититься:
С ростом популярности криптовалют, увеличивается и количество мошенничеств. Ожидается, что в 2025 году будут актуальны фишинг-атаки, поддельные ICO и мошеннические криптовалютные биржи. Хакеры также могут атаковать криптовалютные кошельки, похищая средства.
Как защититься:
Атаки социальной инженерии включают манипулирование людьми с целью раскрытия конфиденциальной информации или совершения действий, угрожающих безопасности.
Такие атаки часто представляют собой фишинг-электронные письма, притворство или заманивание, и основаны на психологической манипуляции, а не на технических уязвимостях.
Как защититься: