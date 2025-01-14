Зберігайте приватність. Як заборонити Apple збирати ваші особисті дані

У сучасному світі технології знають про нас більше, ніж ми самі. Кожен ваш запит у пошуку, фото в хмарі або команда голосовому помічнику - це інформація, яку Apple може використовувати.

Про те, як відключити збір даних і посилити контроль над своєю приватністю, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій і життєвих порад Lifehacker .

Обмежте збір даних Siri

Нещодавній судовий процес, пов'язаний із прослуховуванням Siri, говорить про те, що варто звернути увагу на дані, які збирає голосовий асистент. Щоб налаштувати це, перейдіть у Налаштування, Apple Intelligence і Siri та вивчіть доступні параметри.

Якщо ви не хочете використовувати Siri взагалі, зайдіть у "Введення і розмова з Siri" і виберіть "Вимкнути", потім вимкніть "Натискання бічної кнопки для Siri". На сумісних iPhone також вимкніть "Введення для Siri". Після того як ви вимкнете всі можливі перемикачі, iOS запитає, чи дійсно ви хочете вимкнути Siri - підтвердіть, натиснувши "Вимкнути Siri".

Далі поверніться на попередню сторінку, виберіть "Історія Siri та диктування" і натисніть "Видалити історію Siri та диктування", щоб очистити всі записи запитів до Siri з серверів Apple. Однак для повного видалення всіх пов'язаних даних із серверів Apple потрібно також вимкнути функцію диктування. Ви знайдете цю опцію в розділі "Основні", "Клавіатури".

Ви також можете вимкнути деякі функції в розділі Пропозиції, щоб зменшити кількість пропозицій Siri під час використання iPhone.

Обмежте збір даних Siri (фото: Lifehacker)

Вимкніть Apple Intelligence

Мало які функції штучного інтелекту працюють повністю в офлайні. Навіть Apple Intelligence передає значну кількість даних на сервери Apple.

Хоча Apple використовує шифрування даних, функція все одно залежить від надсилання інформації на сервери для коректної роботи. Якщо ви хочете цього уникнути, перейдіть до Налаштувань, Apple Intelligence і Siri та вимкніть перемикач поруч з Apple Intelligence.

Вимкніть збір даних про пошукові запити

Apple збирає пошукові запити, які ви вводите в Safari, Siri і Spotlight Search, щоб поліпшити результати пошуку. Хоча Apple стверджує, що ця інформація не прив'язана до вашого облікового запису, це все одно додатковий вид збору даних. Ви можете вимкнути його, перейшовши до Налаштувань, Пошук і відключивши параметр "Допомога Apple у поліпшенні пошуку".

Вимкніть збір даних про пошукові запити (фото: Lifehacker)

Перевірте доступ Apple до вашого місця розташування

Деякі сервіси Apple, такі як Локатор (Find My), вимагають доступу до вашого місця розташування для коректної роботи. Без цього Apple не зможе знайти ваш загублений або вкрадений девайс, а мапи не працюватимуть. Однак у багатьох інших випадках доступ до вашого місця розташування Apple не потрібен зовсім.

Щоб перевірити і відключити доступ Apple до місця розташування, перейдіть у Налаштування, Конфіденційність і безпека, Служби геолокації. Перегорніть список застосунків і вимкніть доступ до місця розташування для всіх застосунків Apple, яким це не потрібно.

Apple пояснює, навіщо кожному застосунку потрібен доступ до вашого місця розташування. Наприклад, застосунок Тренування на Apple Watch потребує цього для відстеження маршрутів пробіжок. Однак такі додатки, як App Store, цілком можуть обійтися без цього доступу.

Далі прокрутіть список до кінця і перейдіть у розділ "Системні служби". Тут ви можете переглянути всі налаштування геолокації та відключити непотрібні. Однак будьте обережні: легко відключити щось важливе. Проте безпечно вимкнути доступ до місця розташування для таких функцій, як Веб-браузинг у додатках.

Рекомендується ввімкнути значок рядка стану, якщо його ще не активовано. Так ви бачитимете щоразу, коли будь-який застосунок на вашому iPhone отримує доступ до вашого місця розташування.

Також ви можете відкрити розділ "Значущі місця" і натиснути "Очистити історію", щоб видалити всі збережені місця розташування, які застосунки використовують для надання сервісів на основі геопозиції.

Однак ця інформація зашифрована наскрізним шифруванням і недоступна Apple. При цьому ці дані можуть бути корисними: наприклад, застосунок Фото може створити слайд-шоу зі знімків, зроблених у вас вдома або в улюбленому місці для відпочинку на природі.

Вимкніть функцію розширеного візуального пошуку

Функція Enhanced Visual Search дає змогу Apple зіставляти місця на ваших фотографіях із глобальним індексом. Завдяки цьому ви можете шукати пам'ятки або цікаві місця в застосунку Фото, щоб знаходити відповідні знімки.

Якщо ви не хочете використовувати цю функцію, ви можете відключити її. Для цього перейдіть до Налаштувань, Застосунків, Фото і вимкніть "Розширений візуальний пошук".

Вимкніть аналітику Apple

Apple збирає дані для поліпшення своїх продуктів. Ці налаштування не активовані за замовчуванням, але варто перевірити їх і вирішити, чи хочете ви ділитися даними з компанією.

Щоб вимкнути аналітику, на iPhone перейдіть у Налаштування, Конфіденційність і безпека, Служби геолокації, Системні служби та прокрутіть до кінця списку. Вимкніть "Аналітику iPhone", "Маршрути і рух", а також "Поліпшення карт".

Після цього перейдіть у Налаштування, Конфіденційність і безпека, Аналітика і поліпшення. Усі параметри в цьому розділі призначені для збору даних з метою поліпшення сервісів Apple. Якщо вам некомфортно ділитися цими даними, сміливо відключайте їх усі.

Вимкніть аналітику Apple (фото: Lifehacker)

Зменшіть кількість персоналізованої реклами

Хоча Apple активно просуває конфіденційність, її платформи містять багато реклами. Повністю заблокувати рекламу Apple неможливо, але можна зменшити її кількість і персоналізацію.

Щоб знизити використання ваших даних для персоналізації реклами, відкрийте Налаштування, Конфіденційність і безпека, Реклама Apple і вимкніть персоналізовану рекламу.

Посильте захист iCloud

За останні роки Apple значно поліпшила безпеку iCloud, але в поточному вигляді сервіс все ще надає компанії занадто багато потенційного доступу до ваших даних.

За замовчуванням в iCloud з використанням наскрізного шифрування (E2EE) захищаються 15 типів даних, включно з повідомленнями в iCloud, даними про здоров'я і паролями. Однак багато інших даних, як-от Нотатки, Фото та резервні копії iPhone, залишаються без такого рівня захисту.

Більше того, якщо ви використовуєте iCloud для резервного копіювання вашого iPhone, ваші повідомлення втрачають захист наскрізним шифруванням. Дані, як і раніше, зашифровані, але ключі для їхнього розшифрування зберігаються в Apple. Це зручно, якщо ви втратили доступ до свого облікового запису, але з точки зору конфіденційності та безпеки - не найкращий варіант.

Найпростіший спосіб зашифрувати майже всі дані iCloud за допомогою E2EE - увімкнути Розширений захист даних (Advanced Data Protection). Ця функція захищає практично всю вашу інформацію в iCloud, включно з повідомленнями, нотатками, контактами і самими резервними копіями, за допомогою наскрізного шифрування.

Це вирішує проблему конфіденційності та безпеки, оскільки Apple більше не матиме доступу до ваших даних. Однак є і мінус: якщо ви втратите доступ до облікового запису або ключа відновлення, Apple не зможе вам допомогти. Тому, якщо ви вирішите ввімкнути цю функцію, будьте гранично обережні.

Є кілька типів даних, які залишаються без наскрізного шифрування, навіть з увімкненим Розширеним захистом даних: iCloud Пошта, Контакти та Календар. Якщо ви хочете повністю виключити доступ Apple до цих даних, вам доведеться відключити синхронізацію цих сервісів.

Щоб перевірити, які дані зберігаються в iCloud, відкрийте Налаштування, [Ваше ім'я], iCloud і натисніть кнопку "Переглянути все" поруч зі "Збережено" в iCloud. Тут ви можете переглянути список синхронізованих даних і вимкнути iCloud для тих сервісів, які вам не потрібні.