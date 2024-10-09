10 важливих порад, які допоможуть зберегти ваші дані в Інтернеті у безпеці

У сучасному світі захист особистих даних стає все більш важливим завданням, особливо зі зростанням кібератак та витоків інформації. На щастя, існує безліч способів мінімізувати ризики та зберегти ваші дані у безпеці.

Про 10 простих та ефективних порад, які допоможуть вам захистити свою особисту інформацію від загроз, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американську організацію National Cybersecurity Alliance , яка спеціалізується на кібербезпеці.

Зашифруйте свої дані за допомогою VPN

Один із найефективніших способів захистити свої дані - почати використовувати VPN-сервіс. VPN означає віртуальну приватну мережу, сервіс, який дозволяє вам вибрати сервер та місцезнаходження, які ви хочете використовувати для підключення до Інтернету. Технологія використовується з 2005 року, вона добре протестована та безпечна у використанні.

Він надає кілька чудових переваг. Постачальники послуг VPN використовують протоколи шифрування промислового рівня, такі як OpenVPN, IPSec/IKEv2 та L2TP/IPSec для забезпечення наскрізного шифрування.

Це означає, що під час використання VPN ваші дані будуть зашифровані. Навіть якщо комусь вдасться підключитися до вашого з'єднання та вкрасти ваші дані, він не зможе їх розшифрувати та використовувати.

Крім шифрування ваших даних і того, що вони недоступні для використання всіма, крім вас, VPN також маскує вашу IP-адресу і призначає вам нову, тим самим захищаючи вашу конфіденційність та анонімність.

Крім того, оскільки ви можете вибирати сервери в кількох місцях по всьому світу, ви матимете можливість обійти заблокований контент.

Не зберігайте паролі у своєму браузері

У багатьох браузерах та додатках передбачена зручна можливість зберігання паролів, але якщо ви втратите свій пристрій, він буде вкрадений або хтось інший скористається вашою робочою станцією, він матиме повний доступ до всіх облікових записів, для яких ви зберегли паролі.

Щоб уникнути цього, вам слід вимкнути автоматичне збереження паролів і видалити паролі, які ви зберегли до цих пір. Якщо ви вважаєте автозаповнення обов'язковою зручністю, вам слід використовувати належний менеджер паролів для безпечного зберігання паролів.

Такі програми дозволяють зберігати ваші паролі в одному місці і ховати їх за головним паролем. Найкращі менеджери паролів сумісні з різними пристроями, що дозволяє вам зручно зберігати їх як на мобільних, так і на настільних пристроях.

Уникайте використання громадського Wi-Fi

Громадський Wi-Fi так само зручний, як автозаповнення. Ви можете заощадити додаткові дані на тарифному плані або уникнути значних витрат під час подорожей. Однак цей громадський та безкоштовний Wi-Fi в аеропорту чи ресторані не позбавлений ризиків.

Більшість громадських мереж Wi-Fi не захищені. Хакер може легко отримати контроль над мережею та підключитися до вашого з'єднання. Він може бачити, які веб-сайти ви відвідуєте, ваші облікові записи та паролі, або встановлювати шкідливе програмне забезпечення на ваш пристрій, щоб відстежувати вашу активність і красти ваші дані, навіть якщо ви більше не використовуєте публічний Wi-Fi.

Оновіть всі свої інструменти, додатки та ОС

Кожен додаток та інструмент, які ви використовуєте, включаючи вашу ОС, - це частина програмного забезпечення, яка потребує регулярних оновлень. Ці оновлення включають не тільки нові та покращені функції, але й виправлення вразливостей та оновлення безпеки.

Не натискайте на незнайомі вкладення та посилання

Перевірка та відповідь на електронні листи стали повсякденною рутиною для багатьох людей. Оскільки це один із найпопулярніших каналів зв'язку, кіберзлочинці часто використовують його, щоб отримати ваші дані.

Для цього вони використовують так звані фішингові посилання. Після того, як ви натиснете на це посилання, є ймовірність, що ваш пристрій буде заражено шкідливим програмним забезпеченням.

Якщо ви натиснете посилання, ви потрапите на підроблену сторінку, де вам буде запропоновано ввести пароль, ім'я користувача або ідентифікатор, що дозволить зловмиснику отримати доступ до вашого банківського рахунку.

Не ділитесь особистою інформацією ні з ким

Багато людей ставляться до безпеки в Інтернеті легковажно. Вони діляться своїми особистими даними охоче і без будь-яких побоювань. Вони надають місце розташування в соціальних мережах, витрачають час на заповнення опитувань, щоб отримати безкоштовні подарунки, та підписуються на розсилки, щоб отримати доступ до бонусів на веб-сайтах.

Перша лінія захисту ваших персональних даних - це ви. Якщо ви ділитеся своєю особистою інформацією в мережі, то ризикуєте, що станеться витік, як тільки компанія, з якою ви поділилися даними, буде зламана.

Ви можете значно покращити безпеку своїх даних, якщо збережете їх конфіденційними та не розміщуватимете на таких сайтах, як соціальні мережі.

Якщо ви хочете поділитися ними в мережі, ознайомтеся з Політикою конфіденційності сайту, який ви використовуєте, щоб переконатися, що вони не зберігають та не передають ваші дані третім особам.

Використовуйте продукти кібербезпеки

Першокласні продукти кібербезпеки призначені не лише для підприємств. Кожен такий продукт має версію для особистого використання.

Вони розроблені для моніторингу пристроїв та підключень у режимі реального часу та раннього виявлення шкідливих програм, а також можуть допомогти очистити ваш пристрій від шкідливих програм та вірусів.

Такі програми автоматично сканують USB-флешки, щоб не допустити зловмисне програмне забезпечення на ваші пристрої. Найкраще використовувати брандмауер та антивірусне програмне забезпечення, щоб дати безпеку вашим пристроям та захистити дані.

Не використовуйте особисті пристрої на роботі

Ретельно обміркуйте, чи використовувати на роботі особистий телефон чи ноутбук. Багато організацій вимагають, щоби співробітники виходили в інтернет через зашифровану приватну мережу компанії. Вони також можуть мати різні рішення щодо контролю доступу та демократизації даних.

Це просто означає, що всі ваші персональні дані проходитимуть через мережу, якою керує компанія. Іншими словами, компанія може переглядати ваші дані, і вони можуть навіть зберігатися, наражаючи вас на ризик витоку, якщо компанія стане жертвою кібератаки.

Відстежуйте активність на ваших пристроях та інструментах

Моніторинг активності по всіх облікових записах, звітах, діях та інструментах має важливе значення. Кібератака, така як раптове масивне завантаження даних, не виглядає як повсякденна діяльність.

Моніторинг може допомогти виявити невідповідності, захистити ваші дані та запобігти порушенням кібербезпеки.

Найкращий спосіб зробити це - використовувати інструменти, розроблені спеціально для моніторингу активності користувачів, пристроїв та мережі.

У цій категорії є багато інструментів, включаючи Nagios Core для моніторингу мережної активності, Apps Tracker для відстеження використання програм або Maintenance Management для отримання повідомлень, коли додатки запускають зовнішні програми.

Ці інструменти оснащені функціями сповіщень у режимі реального часу та миттєвого відключення, які допоможуть вам зберегти ваші дані у безпеці.

Резервне копіювання даних

Сучасні пристрої дозволяють вам зтерти їх віддалено. Це зручна функція, якщо ви втратите свій пристрій або його вкрадуть. Коли ви стирає пристрій, ніхто не може отримати доступ до ваших даних, але і ви теж.

Ось чому вам слід подумати про резервне копіювання даних. Рішення для хмарного зберігання даних є легкодоступними, тому робіть резервні копії у хмарі, щоб зберегти їх у безпеці.