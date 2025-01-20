10 головних загроз кібербезпеки у 2025 році: як захистити свої дані

У 2025 році кіберзагрози стають дедалі складнішими та різноманітнішими. Серед них - витік даних, атаки з використанням ШІ та фішинг. Важливо розуміти, як захистити свої дані, щоб уникнути фінансових втрат і загроз особистій безпеці.

Про 10 головних загроз у сфері кібербезпеки, а також про те, як захистити свої дані, щоб уникнути фінансових втрат і загроз особистій безпеці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт ProtechGuides , присвячений технологіям та інноваціям.

Атаки з використанням ШІ

Штучний інтелект (ШІ) - палиця з двома кінцями. Хоча він пропонує величезні переваги, як-от автоматизація завдань і підвищення продуктивності, він також може бути використаний кіберзлочинцями для проведення складніших атак.

Очікується, що у 2025 році атаки з використанням ШІ, такі як шкідливе ПЗ і фішинг, ставатимуть дедалі частішими. Ці атаки можуть імітувати поведінку людини й адаптуватися до захисту, що робить їх важчими для виявлення.

Як захиститися:

Використовуйте просунуті інструменти для виявлення загроз, що підтримують ШІ, щоб виявляти незвичайну активність на своїх пристроях

Регулярно оновлюйте програмне забезпечення та операційні системи для усунення вразливостей

Будьте обережні з непроханими листами або повідомленнями, особливо з тими, які здаються занадто хорошими, щоб бути правдою

Атаки програм-вимагачів

Атаки програм-здирників продовжують зростати, і експерти пророкують, що ця тенденція збережеться у 2025 році. У таких атаках хакери шифрують ваші файли і вимагають викуп за ключ для їхнього розшифрування.

Ці атаки можуть паралізувати бізнес, порушити роботу і призвести до фінансових втрат.

Як захиститися:

Регулярно створюйте резервні копії важливих файлів у безпечному офлайн-місці

Встановлюйте надійне антивірусне ПЗ і регулярно його оновлюйте

Уникайте переходу за підозрілими посиланнями та відкривання вкладень у листах

Порушення безпеки в хмарних сервісах

Зі збільшенням кількості даних у хмарі, безпека хмарних сервісів стає важливим питанням. Хоча такі сервіси зручні, вони також надають можливості для кіберзлочинців, які можуть використовувати вразливості. У 2025 році очікується збільшення випадків витоків даних з використанням хмарних платформ.

Як захиститися:

Використовуйте сильні унікальні паролі для хмарних сервісів і увімкніть двофакторну автентифікацію (2FA)

Регулярно перевіряйте свої хмарні сервіси, щоб забезпечити правильний доступ

Шифруйте чутливі дані перед завантаженням у хмару

Уразливості IoT (Інтернету речей)

Інтернет речей (IoT) активно розвивається, і пристрої, як-от розумні термостати, фітнес-трекери та холодильники, стають підключеними до інтернету.

Однак багато з цих пристроїв мають слабку безпеку, що робить їх легкою ціллю для хакерів. У 2025 році кіберзлочинці, найімовірніше, використовуватимуть уразливості IoT для зловмисних цілей.

Як захиститися:

Міняйте стандартні паролі на пристроях IoT і встановлюйте сильні унікальні паролі

Регулярно оновлюйте прошивку для своїх пристроїв IoT

Розгляньте можливість використання окремої мережі для пристроїв IoT, щоб ізолювати їх від основної мережі

Технологія Deepfake

Технологія Deepfake дає змогу кіберзлочинцям створювати гіперреалістичні підроблені відео або аудіозаписи, які можуть маніпулювати громадською думкою або завдати шкоди репутації.

Очікується, що до 2025 року deepfake стане більш переконливими і важкими для виявлення. Ця технологія може використовуватися для поширення дезінформації, шантажу або маніпулювання курсами акцій.

Як захиститися:

Будьте скептичними до відео, аудіокліпів або зображень, які здаються недоречними або занадто хорошими, щоб бути правдою

Перевіряйте інформацію з надійних джерел перед тим, як повірити або поділитися нею

Використовуйте інструменти для виявлення deepfake, щоб перевірити справжність медіа

Порушення конфіденційності даних

Конфіденційність даних продовжує залишатися важливою темою, особливо з урахуванням того, що особисті дані стають дедалі ціннішими.

Очікується, що до 2025 року кіберзлочинці будуть цілеспрямовано красти особисту інформацію в набагато більших обсягах, використовуючи її для крадіжки особистих даних, шахрайства і шантажу.

Як захиститися:

Будьте обережні з особистою інформацією, якою ви ділитеся в інтернеті, особливо в соціальних мережах

Використовуйте сильні паролі та двофакторну аутентифікацію для онлайн-акаунтів

Регулярно перевіряйте свої кредитні звіти та банківські виписки на предмет несанкціонованої активності

Загрози зсередини

Хоча зазвичай ми сприймаємо кібератаки як зовнішню загрозу, небезпека зсередини, коли співробітники або інші довірені особи використовують свій доступ в особистих цілях, стають дедалі актуальнішими. Ці атаки можуть бути складними для виявлення і завдавати серйозної шкоди репутації та безпеці організації.

Як захиститися:

Обмежте доступ до чутливої інформації, надаючи співробітникам доступ тільки до тих даних, які необхідні для виконання їхньої роботи

Впровадьте суворі процедури моніторингу та аудиту для виявлення незвичайної активності

Навчайте співробітників важливості кібербезпеки і способам виявлення потенційних загроз

Атаки на ланцюжок поставок

Атаки на ланцюжок поставок відбуваються, коли хакери проникають у компанію через стороннього постачальника або сервіс-постачальника. Ці атаки можуть бути дуже ефективними, оскільки компанії часто довіряють своїм постачальникам доступ до чутливих систем і даних.

Очікується, що у 2025 році такі атаки стануть складнішими, зачепивши як малі, так і великі організації.

Як захиститися:

Ретельно перевіряйте всіх сторонніх постачальників перед наданням їм доступу до систем

Моніторте свій ланцюжок поставок на наявність ознак підозрілої активності

Впроваджуйте багатошарові заходи безпеки для захисту чутливих даних

Шахрайства з криптовалютами

Зі зростанням популярності криптовалют, збільшується і кількість шахрайств. Очікується, що у 2025 році будуть актуальними фішинг-атаки, підроблені ICO і шахрайські криптовалютні біржі. Хакери також можуть атакувати криптовалютні гаманці, викрадаючи кошти.

Як захиститися:

Будьте обережні при інвестуванні в криптовалюту і використовуйте тільки надійні платформи

Не діліться своїми приватними ключами та інформацією про гаманець

Зберігайте криптовалюту в апаратних гаманцях для безпечного офлайн-використання

Атаки соціальної інженерії

Атаки соціальної інженерії включають маніпулювання людьми з метою розкриття конфіденційної інформації або вчинення дій, що загрожують безпеці.

Такі атаки часто являють собою фішинг-електронні листи, вдавання або заманювання, і засновані на психологічній маніпуляції, а не на технічних вразливостях.

Як захиститися: