10 маловідомих фактів про першу Конституцію України

Дата прийняття та контекст

Перша українська Конституція була прийнята 5 квітня 1710 року Пилипом Орликом під час його еміграції після зради Івана Мазепи. Конституція була розроблена для козацької держави, яка прагнула незалежності від Московії та інших імперій.

Вона називалася "Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького". Складалася з преамбули та 16 статей, і була написана двома мовами - латиною та староукраїнською.

Автор і його мета

Пилип Орлик, автор Конституції, був одним із лідерів козацтва, який намагався відновити автономію України після поразки в Полтавській битві 1709 року. Документ визначав роль гетьмана, козаків і старшини у політичній системі.

Гарантії прав і свобод

Конституція Пилипа Орлика проголошувала права та свободи для козаків і населення. Вона встановлювала важливі політичні та соціальні гарантії, включаючи право на власність і свободу віросповідання.

Незалежність від Московії

Конституція чітко проголошувала незалежність України від Московії, що було важливо в умовах тиску та загрози зі сторони Російської імперії. Документ надавав Україні статус автономної держави з власною політичною системою.

У Конституції були прописані потреби про дружбу і братерство з кримськими татарами. Перша Конституція України Пилипа Орлика (фото: Getty Images)

Визначення влади гетьмана

Документ встановлював обмеження влади гетьмана, а також визначав роль генеральної ради як ключового органу у прийнятті важливих рішень. Це було спробою збалансувати владу та зробити її більш демократичною.

Права козаків і козацького війська

Конституція визначала козацьке військо як основну силу, що забезпечує захист країни. Вона встановлювала правила для військової служби, а також визначала права козаків на землю та майно.

Міжнародний аспект

Орлик сподівався, що Конституція допоможе здобути підтримку від європейських держав, зокрема від Османської імперії та Польщі, які могли б допомогти Україні відстояти свою незалежність.

Підтримка від населення

Документ не лише фіксував політичні права старшини, але й визнавав права на гідне життя для простого населення, що важливо в умовах соціальної нерівності того часу.

У цій Конституції вперше було використано вираз "вільний народ" - населення конкретної території, яка має права самоврядування. Перша Конституція України Пилипа Орлика (фото: УНІАН)

Вплив на майбутнє

Хоча Конституція Орлика не була реалізована через політичні умови, її ідеї про права та свободи мали значний вплив на наступні політичні документи та рухи, зокрема на Конституцію Української Народної Республіки.

Невдача в реалізації

Не зважаючи на важливість і прогресивність ідей, Конституція так і не була реалізована через відсутність політичної підтримки та зовнішні обставини. Однак вона залишила важливу спадщину для розвитку української політичної думки.

Рукописні версії першої Конституції України зберігаються досі.