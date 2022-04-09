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Первая Конституция была подписана в 1710 году: историки напомнили важную дату

Новина українською →
Суббота 09 апреля 2022 22:09
Первая Конституция была подписана в 1710 году: историки напомнили важную дату Первая Конституция Украины была подписана в 1710 году (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Россия регулярно пытается убедить весь мир, что Украины как государства никогда не существовало. Однако первая Конституция Украины была подписана гетманом Пилипом Орликом в 1710 году.

Об этом напомнили в Министерстве культуры Украины.

5 апреля 1710 года была подписана Конституция Пилипа Орлика – договор гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством Войска, который определял права и обязанности всех членов войска.

Полное название документа – Договор и Установление прав и вольностей Войска Запорожского и всего свободного народа Малороссийского. Этот документ стал первой моделью свободного и независимого государства в Европе.

Первая Конституция была подписана в 1710 году: историки напомнили важную датуПервая Конституция была подписана в 1710 году: историки напомнили важную датуСогласно этой Конституции, впервые были ограничены привилегии гетмана и старшины и предложен раздел на ветви власти. Также впервые было использовано выражение "свободный народ" – население конкретной территории, которая имеет права самоуправления.

В Конституции были прописаны потребности о дружбе и братстве с крымскими татарами. А еще там была антикоррупционная составляющая – запрещался подкуп, тайная корреспонденция.

Первая Конституция была подписана в 1710 году: историки напомнили важную датуПервая Конституция была подписана в 1710 году: историки напомнили важную датуПервая Конституция была подписана в 1710 году: историки напомнили важную датуПервая Конституция была подписана в 1710 году: историки напомнили важную датуПервая Конституция была подписана в 1710 году: историки напомнили важную датуА гетман и полковники были полностью отстранены от распоряжения военными ценностями. Конституция защищала права и вольности запорожцев, устанавливала границы Украины в границах Зборовского договора 1649 года. Протектором выступил король Швеции, а гетман защищал целостность территории Украины.

Также в документе была прописана политическая независимость Украины от Москвы и развитие независимой украинской Церкви.

Был там пункт и о некой децентрализации – отдельная статья о правах и привилегиях Киева и других городов с магистратами.

Первая Конституция была подписана в 1710 году: историки напомнили важную датуПервая Конституция была подписана в 1710 году: историки напомнили важную датуПервая Конституция была подписана в 1710 году: историки напомнили важную дату

Напомним, ранее мы писали о том, что в тексте гимна Украины найдено пророчество, которое сбывается сейчас.

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