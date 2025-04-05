10 малоизвестных фактов о первой Конституции Украины

Первая Конституция Украины, написанная Пилипом Орликом в 1710 году, стала одним из важнейших документов в истории украинской государственности. Хотя Конституция Орлика так и не была реализована в то время, ее идеи в значительной степени повлияли на развитие украинской политической и правовой мысли.
Какие 10 ключевых фактов о первом украинском правовом документе, который до сих пор имеет важное значение для современной Украины, вы могли не знать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Первая украинская Конституция была принята 5 апреля 1710 года Пилипом Орликом во время его эмиграции после измены Ивана Мазепы. Конституция была разработана для козацкого государства, которое стремилось к независимости от Московии и других империй.
Она называлась "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского". Состояла из преамбулы и 16 статей, и была написана на двух языках - латыни и староукраинском.
Пилип Орлик, автор Конституции, был одним из лидеров козачества, который пытался восстановить автономию Украины после поражения в Полтавской битве 1709 года. Документ определял роль гетмана, казаков и старшины в политической системе.
Конституция Пилипа Орлика провозглашала права и свободы для козаков и населения. Она устанавливала важные политические и социальные гарантии, включая право на собственность и свободу вероисповедания.
Конституция четко провозглашала независимость Украины от Московии, что было важно в условиях давления и угрозы со стороны Российской империи. Документ предоставлял Украине статус автономного государства с собственной политической системой.
В Конституции были прописаны потребности о дружбе и братстве с крымскими татарами.
Документ устанавливал ограничения власти гетмана, а также определял роль генеральной рады как ключевого органа в принятии важных решений. Это было попыткой сбалансировать власть и сделать ее более демократичной.
Конституция определяла козацкое войско как основную силу, обеспечивающую защиту страны. Он устанавливал правила для военной службы, а также определял права козаков на землю и имущество.
Орлик надеялся, что Конституция поможет получить поддержку от европейских государств, в частности от Османской империи и Польши, которые могли бы помочь Украине отстоять свою независимость.
Документ не только фиксировал политические права старшины, но и признавал права на достойную жизнь для простого населения, что важно в условиях социального неравенства того времени.
В этой Конституции впервые было использовано выражение "свободный народ" - население конкретной территории, которая имеет права самоуправления.
Хотя Конституция Орлика не была реализована из-за политических условий, ее идеи о правах и свободах имели значительное влияние на последующие политические документы и движения, в частности на Конституцию Украинской Народной Республики.
Несмотря на важность и прогрессивность идей, Конституция так и не была реализована из-за отсутствия политической поддержки и внешних обстоятельств. Однако она оставила важное наследие для развития украинской политической мысли.
Рукописные версии первой Конституции Украины хранятся до сих пор.
Вас может заинтересовать:
При написании материала использованы источники: Украинская энциклопедия, Летопись украинской государственности, статья "Филипп Орлик и его наследие", Архив Украинской Академии наук.