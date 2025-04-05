10 малоизвестных фактов о первой Конституции Украины

Дата принятия и контекст

Первая украинская Конституция была принята 5 апреля 1710 года Пилипом Орликом во время его эмиграции после измены Ивана Мазепы. Конституция была разработана для козацкого государства, которое стремилось к независимости от Московии и других империй.

Она называлась "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского". Состояла из преамбулы и 16 статей, и была написана на двух языках - латыни и староукраинском.

Автор и его цель

Пилип Орлик, автор Конституции, был одним из лидеров козачества, который пытался восстановить автономию Украины после поражения в Полтавской битве 1709 года. Документ определял роль гетмана, казаков и старшины в политической системе.

Гарантии прав и свобод

Конституция Пилипа Орлика провозглашала права и свободы для козаков и населения. Она устанавливала важные политические и социальные гарантии, включая право на собственность и свободу вероисповедания.

Независимость от Московии

Конституция четко провозглашала независимость Украины от Московии, что было важно в условиях давления и угрозы со стороны Российской империи. Документ предоставлял Украине статус автономного государства с собственной политической системой.

В Конституции были прописаны потребности о дружбе и братстве с крымскими татарами. Первая Конституция Украины Пилипа Орлика (фото: Getty Images)

Определение власти гетмана

Документ устанавливал ограничения власти гетмана, а также определял роль генеральной рады как ключевого органа в принятии важных решений. Это было попыткой сбалансировать власть и сделать ее более демократичной.

Права козаков и козацкого войска

Конституция определяла козацкое войско как основную силу, обеспечивающую защиту страны. Он устанавливал правила для военной службы, а также определял права козаков на землю и имущество.

Международный аспект

Орлик надеялся, что Конституция поможет получить поддержку от европейских государств, в частности от Османской империи и Польши, которые могли бы помочь Украине отстоять свою независимость.

Поддержка от населения

Документ не только фиксировал политические права старшины, но и признавал права на достойную жизнь для простого населения, что важно в условиях социального неравенства того времени.

В этой Конституции впервые было использовано выражение "свободный народ" - население конкретной территории, которая имеет права самоуправления. Первая Конституция Украины Пилипа Орлика (фото: УНИАН)

Влияние на будущее

Хотя Конституция Орлика не была реализована из-за политических условий, ее идеи о правах и свободах имели значительное влияние на последующие политические документы и движения, в частности на Конституцию Украинской Народной Республики.

Неудача в реализации

Несмотря на важность и прогрессивность идей, Конституция так и не была реализована из-за отсутствия политической поддержки и внешних обстоятельств. Однако она оставила важное наследие для развития украинской политической мысли.

Рукописные версии первой Конституции Украины хранятся до сих пор.