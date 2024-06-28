10 цікавих фактів про українську Конституцію, які ви могли не знати

День Конституції - це державне свято, яке щороку відзначається 28 червня. Саме в цей день в 1996 році о 9:20 ранку був ухвалений головний документ нашої держави. Проголосувало "за" 315 депутатів, а до того - тривали жаркі дискусії й майже 6 років підготовки.

Які 10 цікавих фактів ви могли не знати про Конституцію України, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

1. Скільки насправді було прийнято Конституцій

Найголовніша Конституція України, яка була прийнята 28 червня 1996 року - не перша в історії нашої держави. Першою була Конституція Пилипа Орлика, яку затвердили 5 квітня 1710 року.

Вона називалася "Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького", й складалася з преамбули та 16 статей та була написана двома мовами - латиною та староукраїнською. Її рукописні версії зберігаються досі.

Перша Конституція України Пилипа Орлика (фото: Getty Images)

Другою стала Конституція Української Народної Республіки (УНР), прийнята 29 квітня 1918 року. Того ж року була прийнята ще одна - Мала Конституція Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

Тимчасова Конституція Карпатської України була прийнята 15 березня 1939 року.

2. Масштабна робота шляхом у 6 років

Процес підготовки Конституції України тривав с 1990 по 1996 рік і було запропоновано аж 15 проєктів документа - від кожної політичної партії, від Конституційної комісії та від науковців.

3. У президента був план Б

Напередодні історичного засідання Ради тодішній президент України Леонід Кучма видав указ про проведення всеукраїнського референдуму з датою проведення - 25 вересня 1996 року. Тема референдуму - прийняття нової Конституції України.

Якби депутати не затвердили 28 червня 1996 року нову Конституцію України, то українців чекав би ще й референдум. Але депутати впоралися з важливою місією і указ президента був скасований.

4. За що найбільше сперечалися

Під час обговорення Конституції депутати не могли досягти єдиної думки з декількох питань - розподіл повноважень між гілками влади, державної символіки, приватну власність, статус Криму та статус російської мови.

Як приймали Конституцію України в 1996 році (архівне фото)

5. Важливе доповнення

Тільки 21 червня було прийнято важливе доповнення у тест Конституції, яке запропонував спікер Олександр Мороз - про виключне право народу визначати і змінювати конституційний лад і про те, що це право не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

6. День Конституції

День Конституції - єдине державне свято, яке згадується в самій Конституції.

7. Присяга Президента

Кожен Президент України складає присягу, поклавши одну руку на Конституцію України, другу - на Пересопницьке Євангеліє.

8. Найдемократичніша Конституція

З усіх пострадянських республік, Україна прийняла Конституцію останньою. А міжнародне співтовариство визнало її однією з найдемократичніших у світі.

Чинний Основний Закон складається з 15 розділів і має 161 статтю. До речі, колись розділів було 16, а зараз після 6 статті йде одразу 8, бо статтю 7 "Про прокуратуру" вилучили.

28 червня 1996 року в Верховні Раді на руки підняли Михайла Сироту(фото: rada.gov.ua)

9. Кого вважають "батьком" Конституції

"Батьком" Конституції України вважається народний депутат Михайло Сирота, який очолював Тимчасову спеціальну комісію з доопрацювання проєкту.

10. Депутати працювали 24 години без перерв

Верховна Рада України працювала 24 години без перерв в день прийняття Конституції. Голосували окремо за кожну статтю.

"Є Конституція!" - такими словами голова Верховної Ради Олександр Мороз оголосив результати голосування та привітав колег. Основний Закон набрав чинності з дня прийняття. А після цілої доби роботи депутати влаштували собі невеличкий банкет з шампанським та цукерками.