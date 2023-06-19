Як пояснити дитині про розлучення, при цьому не травмувавши її: ефективні поради

На жаль дуже велика кількість пар розлучається. Це однозначно неприємна та часто болюча подія для двох людей, котрі колись вирішили пов’язати одне з одним свої життя. Та для дитини розлучення завжди є травмою, тому завдання обох батьків - пом'якшити дитячі переживання.

Про те, як пояснити дитині про розлучення, розповіли фахівці психологічного центру розвитку дитини "Зебра" у своєму Instagram.

Не з'ясовуйте стосунки при дитині

Якими б напруженими не були ваші стосунки з партнером, уникайте бурхливих з'ясувань стосунків у присутності дитини.

Не приховуйте від дитини факт розлучення

Навіть малюки відчувають напругу між батьками та можуть домальовувати реальність, звинувачуючи себе у подіях.

Поговоріть з дитиною, поясніть доступною для неї мовою, що ваші стосунки зайшли в глухий кут і більше жити разом ви не можете.

Добре, якщо під час такої розмови будуть присутні мама й тато. Головне, що ви повинні донести дитині - у розлученні немає її провини.

Будьте чесними

Будьте готовими відповісти на всі запитання дитини. Говоріть спокійним та впевненим тоном. Дитині важливо пояснити, що обоє батьків її люблять, як і раніше.

Не звинувачуйте в усьому партнера

Ні в якому разі не звинувачуйте у розлученні лише одну сторону. Дитині важливі обоє батьків. Поясніть, що розлучення - ваше спільне рішення та не ображайте одне одного у присутності дитини.

Не змінюйте спосіб життя дитини

Після розлучення намагайтеся максимально зберегти звичний спосіб життя дитини. Важливо зберегти незмінними її розклад дня, звичні справи тощо.

Приділяйте увагу

Дитина не повинна бути обділена увагою обох батьків. Вона повинна розуміти, що потрібна і мамі, і татові. Проводьте разом із дитиною якнайбільше часу.

Зверніться до психолога

Іноді мама чи тато можуть перебувати у дуже складному емоційному стані. У такому випадку необхідно звернутися до спеціаліста, який вам допоможе стабілізуватися. Позаяк, ви - єдина опора для дитини.

Поговоріть з дитиною

Через розлучення у дитини може з’явитися велика кількість страхів. Намагайтеся розвіяти їх всі. Важливо, щоб обоє батьків брали у цьому участь.

Не забороняйте малечі проявляти почуття

Дозвольте дитині проживати почуття, пов'язані з розлученням. Розумійте, що малюк може бути ображеним та злим на вас і це нормально. Важливо не забороняти дитині проявляти почуття, навіть якщо вони для вас неприємні. Також вона може стати агресивною стосовно батьків та однолітків. За правильного підходу батьків або фахівця ці прояви можуть минути.