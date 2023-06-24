10 эффективных способов расслабиться и снять стресс после работы

После тяжелого дня или недели каждый человек хочет расслабиться и отдохнуть. Вещи, которые помогают забыть некоторые проблемы, могут быть разными для каждого человека, поскольку они зависят от личных предпочтений и интересов.

Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram .

Медитация

Медитационные практики могут способствовать сосредоточению, релаксации и снятию стресса.

Медитация - это когда человек сосредотачивается только на одной конкретной вещи или действия. Это может быть дыхание, чувство внутри или какой-либо внешний объект, например, пламя свечи. Важно сконцентрироваться на одной точке и каждый раз возвращать фокус на нее.

Глубокое дыхание

Сознательное глубокое дыхание может способствовать снятию напряжения и стресса.

Необходимо найти удобное и тихое место, где вы не будете отвлекаться. Глубоко дышите носом в течение 5 секунд. Затем медленно выдохните через нос в течение пяти секунд. Сосредоточьтесь только на движении дыхания.

Во время вдоха диафрагма сокращается, втягивая воздух в легкие.

Йога

Практика йоги совмещает физические упражнения с дыхательными техниками и сосредоточенностью. Она может помочь расслабить мышцы, улучшить гибкость и сосредоточиться на теле и дыхании.

Слушание естественных звуков

Звуки природы, такие как шум волн, птиц или шум дождя, могут повлиять на наше состояние расслабленности. Поэтому помогают расслабиться и забыть обо всех проблемах.

Чтение

Хорошо подобранная книга или журнал может создать атмосферу отдыха и помочь снять стресс. К тому же лучше прочесть книгу, чем проводить свободное время в телефоне.

Слушание музыки

Музыка оказывает сильное влияние на настроение человека и может создать атмосферу расслабленности. Поэтому выберите музыку, которая вам больше нравится и наслаждайтесь.

Прогулка на открытом воздухе

Такой способ не только эффективен, но и полезен. Выйдите на прогулку в парк или другую зеленую зону. Природа и свежий воздух помогут снять напряжение и стресс, а также способствуют восстановлению энергии.

Теплая ванна или душ

Вода обладает свойством расслаблять мышцы и успокаивать нервную систему. Наберите ванну теплой водой, добавьте ароматические масла или морскую соль для большего эффекта.

Творческие занятия

Рисование, вышивание, складывание пазлов или любое другое творческое занятие может стимулировать творчество и способствовать расслаблению ума.

Смех и юмор

Можно просмотреть комедийные шоу или прочитать книги, вызывающие смех. Смех обладает свойством расслаблять мышцы, уменьшать уровень стресса и вызывать чувство счастья.