Сім звичок для здоров'я , які змінять вас на краще всього за чотири місяці

Тренер з фітнесу та харчування поділилася сімома речами, які ви повинні робити щодня, щоб жити здоровішим життям. За її словами, через чотири місяці ви себе не впізнаєте.

Що саме треба робити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на тренерку Лору Деніс в Instagram.

7 звичок для здоров'я, які змінять вас за 4 місяці

Прокидайтеся рано

Це дасть вам можливість тренуватися, спланувати свій день. Ви будете більш продуктивними. Ця головна порада дасть вам більше часу для досягнення ваших цілей.

Записуйте свої думки перед сном

Ведення щоденника перед сном покращить вашу якість і сон. Ви можете записати ваші цілі на завтра та, за що ви вдячні.

Навчання онлайн 30 хвилин на день

В умовах зростання інфляції та податків, онлайн-знання можуть заощадити ваші фінанси.

Виконуйте вправи 4 рази на тиждень і будете мати гарне психічне здоров’я

Найкращі вправи для отримання результату - це біг, плавання, силові вправи. Вони зміцнять ваше тіло та нададуть йому тонусу.

Посидьте мовчки 10 хвилин на день

Щохвилини ваш розум вирує сотні думок. Приділіть 10 хвилин, щоб посидіти мовчки та подумати. Це недооцінена звичка для вашого психічного здоров’я, але дуже потужна.

Складіть правильний графік сну

Сон дуже необхідний для вас. Він дасть вам продуктивність, психічне здоров'я, зменшить стрес та поліпшить настрій.

Повторюйте всі поради постійно

Тренерка радить повторювати всі її поради для досягнення результату.