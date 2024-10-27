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Тренер назвав 5 важливих правил здорового життя, які дійсно працюють

Неділя 27 жовтня 2024 13:30
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Тренер назвав 5 важливих правил здорового життя, які дійсно працюють Фото: Які найголовніші правила здорового життя (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Віктор Мандзяк

Відомий український тренер розказав про 5 важливих правил для здорового життя та організму, які дійсно працюють.

Що саме треба робити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

5 головних правил для здорового життя

1. Їжте тільки за столом

Сучасні люди їдять усюди - в булочній, в машині, в кіно, на дивані, в спальні, під час розмови. Це суттєво збільшує кількість спожитих калорій, а згодом і обхват талії. Обіцяйте собі їсти лише за столом, без телефону в руках. Лише ви, стіл і їжа. Це має бути ваше залізне правило.

2. Їжте конкретну кількість разів за день

Ви можете їсти п’ять разів маленькими порціями або двічі на день з повним набором страв. Вирішувати тільки вам, з погляду здоров’я не важливо: часто, але мало чи рідко, але багато. Однак, визначте кількість прийомів їжі, приблизний час кожного з них, та надайте їм назви. Не вживайте ніякої їжі між запланованими прийомами. Інакше, як і при недотриманні першого правила, зайві калорії будуть накопичуватись протягом дня.

3. Не пийте солодкі газовані напої

Фанта, соки, компоти та інші солодкі напої - це зайві калорії без відчуття ситості. Яблуко насичує, а сік - ні. Знайте, якщо немає ситості, ви будете відчувати голод, а він спричиняє переїдання.

4. Проходьте щодня 7 тисяч кроків

Ходьба - це найпростіший спосіб спалити калорії. Візьміть собі за правило, яке додасть енергії, не лягайте спати, не пройшовши цю відстань.

Порція фруктів і овочів щодня

Овочі і фрукти низькокалорійні та заповнюють шлунок, залишаючи менше місця для вареників з капустою. Обіцяйте щодня з’їдати мінімум одну порцію овочів і фруктів. Їжте їх на початку кожного прийому їжі, коли ви ще голодні,щоб вони більше смакували і полюбилися з часом.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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