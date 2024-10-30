10 доступных продуктов, которые победят усталость и придадут вам силы

Очень часто из-за потребления не тех продуктов мы чувствуем себя уставшими и без сил. Но есть хорошие новости, что некоторые продукты питания помогут вам восстановиться и преодолеть апатию и усталость.

О 10 продуктах, которые преодолеют вашу усталость, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Десять продуктов, которые предоставят энергии и лишат усталости

Натуральные продукты без обработки

Ультраобработанная пища, как сладости, полуфабрикаты, снеки и консервы, содержит много сахара, соли, консервантов, трансжиров и добавок, которые могут снижать уровень энергии.

Сезонные фрукты и овощи

В отличие от длительно хранимых обработанных продуктов, свежие продукты богаче питательных веществ. Добавляйте к каждому приему пищи разнообразные сезонные фрукты и овощи, созревшие естественным путем.

Напитки без кофеина

Хотя кофеин может временно повысить бодрость, он не обеспечивает подлинной энергии. Выбирайте черный кофе без сахара или несладкий чай. Чрезмерное употребление сладких или энергетических напитков приводит к быстрому падению энергии и рискам для здоровья.

Нежирные белки

Белок нежирного мяса, как курица, индейка и рыба, является важным источником энергии и содержит меньше насыщенных жиров. Рыба из Омега-3, как сельдь и лосось, полезна для сердца.

Цельнозерновые и сложные углеводы

В отличие от рафинированных углеводов, цельнозерновые продукты обеспечивают необходимую энергию, клетчатку и способствуют здоровью.

Орехи и семена

Эти продукты идеальны для перекуса благодаря высокому содержанию питательных веществ и энергии. Ешьте их сырыми и несолеными для поддержания энергичности.

Вода

Хотя вода не содержит калорий, она необходима для обмена веществ, что улучшает уровень энергии. Пейте ее в течение дня вместо сладких напитков.

Бананы

Богатые калием и клетчаткой бананы являются отличным источником природной энергии, подходящей даже для длительных физических нагрузок.

Овес

Цельнозерновой овес обеспечивает сытную клетчатку и стабильный уровень сахара в крови, подходящий для здорового завтрака.

Семена чиа

Благодаря Омега-3, клетчатке и здоровым жировым кислотам, Чиа обеспечивает длительную энергию и пользу для сердца.

Сапожник советует для борьбы с усталостью есть маленькими порциями каждые 3-4 часа, заниматься спортом, поддерживать нормальный вес, соблюдать режим сна, избегать кофеина вечером и контролировать уровень стресса.

Для преодоления хронической усталости включите в рацион:

Витамин B12 (птица, рыба, молочные продукты)

Фолиевую кислоту (листовая зелень, бобовые)

Витамин С (цитрусовые, брокколи)

Магний (орехи, цельные злаки)

Цинк (мясо, бобовые)

Сбалансированное питание и внимание к рациону помогают улучшить уровень энергии и общее самочувствие.