1 октября: какой праздник, поверья и что категорически нельзя делать в этот день

1 октября праздник Арина Шиповница (Фото: коллаж РБК-Украина)

Арина Шиповница отмечается 1 октября и имеет важные обряды и традиции, соблюдение которых по поверьям может укрепить здоровье или принести неудачи - в зависимости от выполнения правил

Какой сегодня праздник. 1 октября православные чествуют святых Ариадну Промисскую (Фригийскую) и Ирину Египетскую. Мученицы жили в III веке и прославились стойкостью в своей вере и готовностью принять любые истязания, но не поклониться языческим кумирам. В народе праздник прижился под названием Арина Шиповница, но бытовали и другие варианты: Аринин день, Журавлиный лет, Арина осенняя и Ирина.

Дата была приурочена проведению обрядов и имела также ряд строгих запретов, которые предки боялись нарушать.

Мучение святых Софии и Ирины. Тзортзи (Зорзис) Фука. Афонская фреска Дионисиат). 1547 год (Фото из открытых источников)

Только на следующий день после этого праздника было принято собирать ягоды шиповника, сушить и заготавливать их на зиму. Верили, что после Арины осенней они наполняются особой целебной силой, способной не только укрепить здоровье человека накануне прихода настоящих холодов, но и излечить некоторые старые болячки.

Для этого хозяйки готовили из ягод шиповника напитки и варенье, а также делали чай, который называли мощным антипростудным средством наряду с рябиной.

После праздника Арины ягоды шиповника по поверьям получали свою удивительную целебную силу (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В день Арины Шиповницы нельзя было выходить на улицу из дома, так как по поверьям сильные ветра могли задуть в жилище невезение и безденежье. Обычно все семейство, дабы не подвергать себя и близких риску, собиралось за столом и обсуждало все хозяйские вопросы либо занималось домашней работой.

Вообще в народе Арине посвящали три праздника. Первый отмечали 29 апреля и и посвящался он талой воде, второй называли рассадница - 18 мая, а на третье праведная мученица покровительствовала сбору шиповника и руководила журавлиным летом.

Святая Ариадна Промисская подверглась мучениям за христианскую веру (Иллюстрация: Миниатюра Минология Василия II. Константинополь. 985 г. Ватиканская библиотека. Рим. Фото из открытых источников)

Согласно обычаю в этот день на небе выглядывали журавлей, которые улетали в теплые края. По наблюдениям можно было предсказать погоду на ближайшее время и целый сезон.

Нужно сказать, что этих птиц наши предки называли посланниками Божьими, и отношение к ним было очень почтительное. Верили, что журавли на своих крыльях осенью уносят души умерших, а весной приносят с собой души младенцев, которые вот-вот должны появиться на свет.

Люди кричали птицам вслед "Колесом дорога!" - таким образом упрашивая пернатых вернуться назад по весне, чтобы жизнь продолжалась, но не гасла. Такой обряд "зазывалок" считали очень важным и называли оберегом для жизненного цикла, а игнорирование могло принести проблемы с рождаемостью детей в селе в следующем году.

В праздник Арины Шиповницы люди провожали журавлей в небе возгласами "Колесом дорога!" (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Главные приметы на Арину Шиповницу:

Если в этот день в небе появлялись журавлиные стаи, то уже на Покрову (14 октбяря) могли ударить морозы, а если птицы еще на юг не улетают - теплая погода сохранится до ноября;

Если в праздник на березе еще остались листья, значит снег выпадет нескоро;

Какая погода будет на Арину Шиповницу, такая же и ровно через пол года - на 1 апреля.

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