1 жовтня: яке свято, повір'я і що категорично не можна робити в цей день

1 жовтня свято Аріна Шипшиниця (Фото: колаж РБК-Україна)

Аріна Шипшиниця відзначається 1 жовтня і має важливі обряди і традиції, дотримання яких за повір'ями може зміцнити здоров'я або принести невдачі - в залежності від виконання правил

Якие сьогодні свято. 1 жовтня православні вшановують святих Аріадну Промиську (Фригійську) та Ірину Єгипетську. Мучениці жили в III столітті та прославилися стійкістю в своїй вірі та готовністю прийняти будь-які катування, але не поклонитися язичницьким кумирам. В народі свято прижилося під назвою Аріна Шипшиниця, але побутували й інші варіанти: Арінін день, Журавлиний лет, Аріна осіння та Ірина.

Дата була приурочена проведенню обрядів і мала також кілька суворих заборон, які пращури боялися порушувати.

Муки святих Софії та Ірини. Тзортзи (Зорзис) Фука. Афонська фреска Діонісіат). 1547 рік (Фото з відкритих джерел)

Тільки на наступний день після цього свята було прийнято збирати ягоди шипшини, сушити і заготовляти їх на зиму. Вірили, що після Аріни осінньої вони наповнюються особливою цілющою силою, здатною не тільки зміцнити здоров'я людини напередодні приходу справжніх холодів, але і вилікувати деякі старі болячки.

Для цього господині готували з ягід шипшини напої та варення, а також робили чай, який називали потужним антизастудним засобом поряд з горобиною.

Після свята Аріни ягоди шипшини за повір'ями отримували свою дивну цілющу силу (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У день Аріни Шипшиниці не можна було виходити на вулицю з дому, бо за повір'ями сильні вітри могли задути в оселі невезіння та злидні. Зазвичай все сімейство, щоб не піддавати себе і близьких ризику, збиралося за столом і обговорювало всі господарські питання або займалося хатньою роботою.

Взагалі в народі Аріні присвячували три свята. Перше відзначали 29 квітня і присвячувалося воно талій воді, друге називали розсадниця - 18 травня, а на третє праведна мучениця протегувала збору шипшини та керувала журавлиним летом.

Свята Аріадна Промиська піддалася страждання за християнську віру (Ілюстрація: Мініатюра Мінологія Василя II. Константинополь. 985 р. Ватиканська бібліотека. Рим. Фото з відкритих джерел)

За звичаєм в цей день на небі роздивлялися за журавлями, які відлітали у теплі краї. За спостереженнями можна було передбачити погоду на найближчий час та цілий сезон.

Треба сказати, що цих птахів наші пращури називали посланцями Божими, і ставлення до них було дуже шанобливе. Вірили, що журавлі на своїх крилах восени забирають душі померлих, а навесні приносять із собою душі немовлят, які ось-ось мають з'явитися на світ.

Люди кричали птахам слідом "Колесом дорога!" - таким чином прохаючи пернатих повернутися назад навесні, щоб життя тривало та не згасало. Такий обряд "зазивалок" вважали дуже важливим і називали оберегом для життєвого циклу, а ігнорування могло принести проблеми з народжуваністю дітей у селі в наступному році.

На свято Аріни Шипшиниці люди проводжали журавлів у небі вигуками "Колесом дорога!" (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Головні прикмети на Аріну Шипшиницю:

Якщо у цей день на небі з'являлися журавлині зграї, то вже на Покрову (14 жовтня) могли вдарити морози, а якщо птахи ще не відлітають на південь - тепла погода триматиметься до листопада;

Якщо у свято на березі ще залишилося листя, значить сніг нескоро випаде;

Яка погода буде на Аріну Шипшиницю, така ж і рівно через пів року - на 1 квітня

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, скільки всього вихідних днів буде в українців у жовтні 2019 року.