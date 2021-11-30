С 1 декабря в Украине повышаются налоги: сколько придется платить

В Украине с 1 декабря повышаются налоги. Это коснется ЕСВ и единого налога для физических лиц-предпринимателей первой и второй группы.
Какие суммы придется платить украинцам с 1 декабря 2021 года – читайте в материале ниже.
Как указано в бюджете на 2021 год, изменения связаны с ростом прожиточного минимума и минимальной заработной платы.
С 1 декабря 2021 года минимальный прожиточный минимум вырастет с 2 294 гривен до 2 393 гривен, для трудоспособных лиц – до 2 481 гривны.
Вместе с этими суммами вырастут также минимальные прожиточные минимумы для детей.
Лица, которые утратили трудоспособность, будут получать на 80 гривен больше – 1 934 гривен (было – 1 854 гривны).
Повышаются также декретные выплаты для безработных – с 2 635 гривен до 2 749 гривен.
С 1 декабря изменятся суммы налогов ЕСВ (Единый социальный взнос) и Единый налог для ФЛП (Физических лиц-предпринимателей) первой и второй группы.
Минимальный размер ЕСВ увеличится с 1 320 гривен до 1 430 гривен.
Единый налог первой группы – с 260 гривен до 280 гривен.
Единый налог второй группы – с 1 200 гривен до 1 400 гривен.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что с 1 декабря в Украине повысят пенсионные выплаты.
А также мы рассказывали о том, какие еще изменения ждут украинцев с 1 декабря 2021 года.