З 1 грудня в Україні підвищуються податки: скільки доведеться платити

Як зазначено в бюджеті на 2021 рік, зміни пов'язані зі зростанням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

З 1 грудня 2021 року мінімальний прожитковий мінімум зросте з 2 294 гривень до 2 393 гривень, для працездатних осіб – до 2 481 гривні.

Разом з цими сумами зростуть також мінімальні прожиткові мінімуми для дітей.

Особи, які втратили працездатність, отримуватимуть на 80 гривень більше – 1 934 гривень (було – 1 854 гривні).

Підвищуються також декретні виплати для безробітних - з 2 635 гривень до 2 749 гривень.

Як зміняться податки з 1 грудня

З 1 грудня зміняться суми податків ЄСВ (єдиний соціальний внесок) та єдиний податок для ФОП (фізичних осіб-підприємців) першої та другої групи.

Мінімальний розмір ЄСВ збільшиться з 1 320 гривень до 1 430 гривень.

Єдиний податок першої групи - з 260 гривень до 280 гривень.

Єдиний податок другої групи - з 1 200 гривень до 1 400 гривень.