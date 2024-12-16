1+1 відреагували на скандал через "карту України без Криму"

З'явилася реакція каналу 1+1 на скандал, який розгорівся навколо "Кварталу 95" . В анонсі новорічного шоу показали карту, але не всі помітили на ній Крим. І через це рекламне відео "перезаливали".

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіли у прес-службі "плюсів".

Позиція 1+1 щодо скандалу навколо карти

Так, представники компанії розповіли, чому у першому відео не всі могли побачити Крим на карті України. Виявилося, що обриси півострова були "нечіткими".

"Крим був, є і залишатиметься українським на наших мапах та у наших серцях.На жаль, через технічні особливості застосування візуальних ефектів у попередній версії промо-ролика обриси Криму могли виглядати нечіткими", - повідомляє прес-служба.

Карта в промо "Кварталу" (фото надане прес-службою)

Втім, відео вже замінили. На оновленому промо Крим стало краще видно. І, зазначається у коментарі, друге відео вже точно не має "залишати сумніви".

Карта України з Кримом (фото надане прес-службою)

"Ми вдячні нашим глядачам та підписникам за уважність і небайдужість, які допомогли нам це помітити. Оновлена версія ролика не залишає жодних сумнівів: Крим є і буде українським", - резюмувала прес-служба.

Скандал навколо "Кварталу" - деталі

Нагадаємо, нещодавно мережа "вибухнула" гнівними коментарями після того, як на сторінці "плюсів" в Instagram з'явилася реклама новорічного випуску "Кварталу". На відео показували карту України, але без Криму.

Юзери обурилися ситуацією й почали критикувати коміків та 1+1. Після цього скандальне відео було видалено, а замість нього з'явилося нове.