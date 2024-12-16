1+1 отреагировали на скандал из-за "карты Украины без Крыма"
Появилась реакция канала 1+1 на скандал, который разгорелся вокруг "Квартала 95". В анонсе новогоднего шоу показали карту, но не все заметили на ней Крым. И из-за этого рекламное видео "перезаливали".
Об этом РБК-Украина (проект Styler) рассказали в пресс-службе "плюсов".
Позиция 1+1 относительно скандала вокруг карты
Так, представители компании рассказали, почему в первом видео не все могли увидеть Крым на карте Украины. Оказалось, что очертания полуострова были "нечеткими".
"Крым был, есть и будет оставаться украинским на наших картах и в наших сердцах. К сожалению, из-за технических особенностей применения визуальных эффектов в предыдущей версии промо-ролика очертания Крыма могли выглядеть нечеткими", - сообщает пресс-служба.
Карта в промо "Квартала" (фото предоставлено пресс-службой)
Впрочем, видео уже заменили. На обновленном промо Крым стало лучше видно. И, отмечается в комментарии, второе видео уже точно не должно "оставлять сомнения".
Карта Украины с Крымом (фото предоставлено пресс-службой)
"Мы благодарны нашим зрителям и подписчикам за внимательность и неравнодушие, которые помогли нам это заметить. Обновленная версия ролика не оставляет никаких сомнений: Крым есть и будет украинским", - резюмировала пресс-служба.
Скандал вокруг "Квартала" - детали
Напомним, недавно сеть "взорвалась" гневными комментариями после того, как на странице "плюсов" в Instagram появилась реклама новогоднего выпуска "Квартала". На видео показывали карту Украины, но без Крыма.
December 16, 2024
Юзеры возмутились ситуацией и начали критиковать комиков и 1+1. После этого скандальное видео было удалено, а вместо него появилось новое.
К слову, ранее стало известно, что Юрий Великий из "Квартала" женился и показал любимую.
Кроме этого, недавно скандальная психолог Холоденко высмеяла Винника.