1+1 отреагировали на скандал из-за "карты Украины без Крыма"

Появилась реакция канала 1+1 на скандал, который разгорелся вокруг "Квартала 95" . В анонсе новогоднего шоу показали карту, но не все заметили на ней Крым. И из-за этого рекламное видео "перезаливали".

Об этом РБК-Украина (проект Styler) рассказали в пресс-службе "плюсов".

Позиция 1+1 относительно скандала вокруг карты

Так, представители компании рассказали, почему в первом видео не все могли увидеть Крым на карте Украины. Оказалось, что очертания полуострова были "нечеткими".

"Крым был, есть и будет оставаться украинским на наших картах и в наших сердцах. К сожалению, из-за технических особенностей применения визуальных эффектов в предыдущей версии промо-ролика очертания Крыма могли выглядеть нечеткими", - сообщает пресс-служба.

Карта в промо "Квартала" (фото предоставлено пресс-службой)

Впрочем, видео уже заменили. На обновленном промо Крым стало лучше видно. И, отмечается в комментарии, второе видео уже точно не должно "оставлять сомнения".

Карта Украины с Крымом (фото предоставлено пресс-службой)

"Мы благодарны нашим зрителям и подписчикам за внимательность и неравнодушие, которые помогли нам это заметить. Обновленная версия ролика не оставляет никаких сомнений: Крым есть и будет украинским", - резюмировала пресс-служба.

Скандал вокруг "Квартала" - детали

Напомним, недавно сеть "взорвалась" гневными комментариями после того, как на странице "плюсов" в Instagram появилась реклама новогоднего выпуска "Квартала". На видео показывали карту Украины, но без Крыма.

Юзеры возмутились ситуацией и начали критиковать комиков и 1+1. После этого скандальное видео было удалено, а вместо него появилось новое.