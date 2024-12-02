Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий одружився: який вигляд має його обраниця (фото)

Український гуморист і зірка "Кварталу 95" Юрій Великий більше не холостяк. Актор одружився і показав, який вигляд має його обраниця.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар артиста для проєкту "Ближче до зірок".

Обраницею Юрія Великого стала чарівна брюнетка на ім’я Аліна. Закохані офіційно стали подружжям ще 27 липня цього року.

Проте пара вирішила зберегти цю подію у секреті й не розголошувала деталей свого свята публічно.

"Це Аліна, моя дружина. Я її дуже кохаю", - сказав актор.

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Пара разом уже кілька років. Аліна зізналася, що пишного весілля вони не планували. Рішення одружитися стало логічним кроком після того, як їхній зв’язок успішно пройшов через такі труднощі, як карантин і війна.

Незважаючи на складні обставини, ці події лише зміцнили їхні взаємини та зробили їхню пару ще ближчою.

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"Не можу сказати, що я очікувала. Ми просто йшли до цього. Так обставини склалися, що наші стосунки випробувалися. То карантин, то війна, то ще якісь події, але я рада, що ми разом із Юркою прийшли до цього", - зізналася дружина Великого.

Зазначимо, що Юрій завжди уникав обговорення свого особистого життя на публіці. Відомо, що від попередніх відносин у нього є донька, однак деталей про цей період свого життя він не розголошував.