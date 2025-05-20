"Я можу себе забезпечити сама": переможниця "МастерШеф" розсекретила свої заробітки

За словами блогерки, основним джерелом її прибутку є реклама в Instagram.

"Я заробляю з Інстаграму, з рекламних контрактів. Але, оскільки я не так давно стала блогеркою, місяці бувають різні", - пояснила Наталка.

Заробіток кулінарної інфлюенсерки коливається від 50 до 150 тисяч гривень на місяць. Утім, вона зізнається, що значна частина цих коштів іде на команду та організацію зйомок.

"Я з них плачу операторці, менеджерці, оплачую підготовку. Це все досить витратний процес. Думаю, лише 20% йде на себе", - додала вона.

Наталка Нікішина (фото: instagram.com/nikiishiina)

Попри це, Нікішина не вважає, що працює "в плюс", адже часто головне для неї - якісна робота людей, з якими вона співпрацює.

Також кулінарка прокоментувала, чи допомагає їй фінансово коханий Дмитро. За її словами, в їхніх стосунках діє принцип 80/20.

"Він платить за квартиру, я - за їжу та інше. Але я не за те, щоб чоловік забезпечував жінку. Я можу себе забезпечити сама", - підкреслила Наталка.

Цікаво, що пара витрачає на їжу щомісяця близько 50 тисяч гривень, адже Наталка "трошки помішана на кулінарії" та часто купує дорогі інгредієнти.

"Це тільки авокадо якесь... Амарів я не їм, тільки авокадо",-– пожартувала блогерка.

Нікішина також зізналася, що надзвичайно цінує свою незалежність і розвиток.

"Я дуже помішана на самореалізації. І Діма також підтримує розвиток жінок. Жінка - це не домогосподарка, це особистість", - підсумувала вона.

Що відомо про Наталку Нікішину

23-річна Наталка Нікішина родом з Луганська, але вже майже десять років мешкає у Києві. Творчість - це її стихія: спочатку вона створювала квіткову магію як флористка, а згодом вирішила спробувати себе на кухні - і потрапила на "МастерШеф".

У фіналі кулінарного шоу Наталка зійшлася у двобої з Анастасією Завадською. Перемогу їй приніс цілий сет страв - від закуски до десерту.

Наталка Нікішина (фото: instagram.com/nikiishiina)

Саме він підкорив суворих суддів: Ектора Хіменес-Браво, Володимира Ярославського та Ольгу Мартиновську.

Цю перемогу Наталка присвятила особливій людині - своєму татові, який, на жаль, уже не з нею.