"Я могу себя обеспечить сама": победительница "МастерШеф" рассекретила свои заработки

По словам блогера, основным источником ее прибыли является реклама в Instagram.

"Я зарабатываю с Инстаграма, с рекламных контрактов. Но, поскольку я не так давно стала блогером, месяцы бывают разные", - пояснила Наташа.

Заработок кулинарного инфлюенсера колеблется от 50 до 150 тысяч гривен в месяц. Впрочем, она признается, что значительная часть этих средств идет на команду и организацию съемок.

"Я из них плачу оператору, менеджеру, оплачиваю подготовку. Это все достаточно затратный процесс. Думаю, только 20% идет на себя", - добавила она.

Наталка Никишина (фото: instagram.com/nikiishiina)

Несмотря на это, Никишина не считает, что работает "в плюс", ведь часто главное для нее - качественная работа людей, с которыми она сотрудничает.

Также кулинарка прокомментировала, помогает ли ей финансово любимый Дмитрий. По ее словам, в их отношениях действует принцип 80/20.

"Он платит за квартиру, я - за еду и прочее. Но я не за то, чтобы мужчина обеспечивал женщину. Я могу себя обеспечить сама", - подчеркнула Наташа.

Интересно, что пара тратит на еду ежемесячно около 50 тысяч гривен, ведь Наташа "немножко помешана на кулинарии" и часто покупает дорогие ингредиенты.

"Это только авокадо какое-то... Амаров я не ем, только авокадо",-- пошутила блогерша.

Никишина также призналась, что чрезвычайно ценит свою независимость и развитие.

"Я очень помешана на самореализации. И Дима также поддерживает развитие женщин. Женщина - это не домохозяйка, это личность", - подытожила она.

Что известно о Наталье Никишиной

23-летняя Наталья Никишина родом из Луганска, но уже почти десять лет живет в Киеве. Творчество - это ее стихия: сначала она создавала цветочную магию как флорист, а потом решила попробовать себя на кухне - и попала на "МастерШеф".

В финале кулинарного шоу Наташа сошлась в поединке с Анастасией Завадской. Победу ей принес целый сет блюд - от закуски до десерта.

Наталка Никишина (фото: instagram.com/nikiishiina)

Именно он покорил строгих судей: Эктора Хименес-Браво, Владимира Ярославского и Ольгу Мартыновскую.

Эту победу Наташа посвятила особенному человеку - своему папе, который, к сожалению, уже не с ней.