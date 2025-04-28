"Мені не вистачає". MELOVIN розсекретив свої заробітки та заговорив про бізнес

Український співак MELOVIN відверто розповів, скільки заробляє його команда, скільки коштів залишається йому особисто, та чому йому доводиться шукати додаткові джерела доходу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавця Славі Дьоміну.

"Проєкт заробляє десь... зараз, команда, закрийте вуха... ну десь більше мільйона гривень на рік", - поділився артист.

За словами MELOVINа, витрати на команду складають близько 100 тисяч гривень на місяць.

"100 000 гривень обходиться команда в місяць. І у мене десь залишається 50 тисяч на місяць", - уточнив співак.

При цьому, частину доходу артист відкладає. MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

"З цих ще грошей я собі відкладаю на подушку умовну, аля типу п'ятьорочку - 10% стандартні".

Однак навіть 40 тисяч гривень, які залишаються після обов'язкових витрат, не завжди покривають усі потреби.

"Мені не вистачає 40 000 гривень, тому я завжди знаходжу можливості, де можна ще зробити ці гроші", - зізнався MELOVIN.

Співак також розповів, що основний заробіток приносить музика, виступи та продаж мерчу.

Рекламні контракти у нього також є, однак це переважно великі кампанії. Останнім таким контрактом став проєкт із брендом Maybelline.

Крім творчої діяльності, артист активно займається бізнесом: випускає парфумерію, бальзами для губ та навіть щоденники ментального здоров'я.

Виконавець наголосив, що в реалізації нових проєктів для нього важливе повне "обнулення" та початок із чистого аркуша.

До слова, у пʼятницю, 25 квітня, MELOVIN презентував кліп на нову пісню "Тормоз чи на газ", вирішивши не скасовувати премʼєру навіть попри оголошену в Києві жалобу за жертвами масованої атаки.

Замість цього артист перетворив премʼєру на благодійну ініціативу: разом із кліпом було запущено збір коштів для колишнього військового Олександра Поліщука, який через обстріл втратив дружину та залишився сам із маленькою донькою.

Менш ніж за добу MELOVIN зібрав понад 500 тисяч гривень і продовжує закликати українців підтримати родину, аби допомогти їм придбати нове житло.