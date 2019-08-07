Перехожі вчинили жорсткий самосуд над грабіжником жінок в Києві (відео)

Грабіжнику в Києві вчинили самосуд (колаж: РБК-Україна)

Грабіжник зривав з киянок золоті ланцюжки

Грабіжник жінок в Києві поплатився за свої злодіяння. Небайдужі перехожі спіймали чоловіка на гарячому і вчинили над ним самосуд. Відповідне відео опублікував ресурс "Київ Оперативний" у Facebook.

У повідомленні йдеться про те, що чоловік за годину до того, як було зняте це відео, зірвав з жінки золотий ланцюжок. Згодом він намагався повторити злочин, але його спіймали.

Чоловіка забризкали сльозогінним газом і викликали правоохоронців. Зголом з'ясувалося, що злочинець раніше був двічі засуджений.

"На щастя, це побачили небайдужі громадяни, які дали понюхати йому газку та попросили затриматися до приїзду поліції", - сказано в повідомленні.

Обережно! Відео містить ненормативну лексику (18+)

18+, обережно нецензурна лайка! За годину до того, як було знято це відео, ця лушпайка зірвала золотий ланцюжок у жінки. Потім прибігла сюди і повторила свій ганебний вчинок. На щастя, це побачили небайдужі громадяни, які дали понюхати йому газку та попросили затриматися до приїзду поліції. Як з’ясувалося, воно вже двічі відбувало покарання. Дуже дурне створіння. Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 6 серпня 2019 р.

Грабіжнику в Києві вчинили самосуд (відео: facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях користувачі похвалили перехожих за небайдужість. Дописувачі вважають, що йому ще "мало дали", треба було "більше терену".

Ще один доказ того, що спецзасоби самооборони потрібні, аби діждатися поліцію.

Потрібно було йому дати черевик понюхати кілька разів.

Без звуку дивишся, прям Гамлет. Така драма в діях.

Ну так ломбардів, напевно, не менше ніж аптек, того і промишляють. В одні двері - продав, в сусідній - прикупив.

А чого в нього очі не заплили і губи не висять на плівках? Да й взагалі немає переливів кольорів русського триколора?

Грабіжнику в Києві вчинили самосуд (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, нещодавно в центрі Києва пограбували відомого журналіста. В нього викрали знімальну техніку загальною вартістю більше 150 тисяч гривень.

До речі, нещодавно в Києві сталося курйозне пограбування. Злодій проник в одну із столичних аптек і вкрав кілька упаковок таблеток з віагрою.