Правый берег Киева: гид по районам и ценам на квартиры

Киев — самый дорогой по стоимости жизни и недвижимости город Украины. Но и самый привлекательный по уровню доходов. Поэтому люди стекаются в столицу со всей страны за реализацией своего потенциала и возможностями. И это не удивительно — здесь сконцентрирована экономическая, культурная и политическая жизнь. Первое, с чем сталкиваются приезжие — поиск квартиры для покупки или аренды. Не все районы Киева одинаково хороши и удобны, выбрать подходящее место далеко не всегда просто. В предыдущих материалах мы разбирались — в чем преимущества и недостатки каждого из районов на Правом берегу Киева.
Краткий гид по районам и стоимости жилья на правом берегу Киева — в материале РБК-Украина Realty.
При выборе района для жизни следует учитывать как объективные, так и субъективные факторы. К субъективным можно отнести личные предпочтения. Объективные факторы одинаковы для всех. Мы рассмотрели расположение, оценили инфраструктуру, цены на недвижимость, а также общую атмосферу правобережных районов.
На правом берегу столицы находятся семь районов: Шевченковский, Печерский, Подольский, Оболонский, Соломенский, Голосеевский и Святошинский.
На правом берегу недвижимость дороже. Это объясняется тем, что большинство офисов, предприятий и организаций находится там, соответственно добираться до них намного проще, проживая в одном из правобережных районов. Центральными и наиболее дорогими являются Шевченковский и Печерский.
Здесь хватает как новостроек, так и советских домов и старинных дореволюционных зданий, каждый сможет найти что-то по душе. Отдельно стоит упомянуть Подольский район. Он достаточно велик, в него входят как близкие к центру и престижные микрорайоны, так и не очень привлекательные и удобные территории. Оболонский, Святошинский, Соломенский и Голосеевский — преимущественно спальные районы, с хорошей инфраструктурой и в целом вполне комфортны для повседневной жизни. Любителям зелени и парков в особенности понравятся Оболонский и Голосеевский районы.
Престижный Шевченковский район расположен в центре Киева. Здесь находятся общественные и политические организации, научные и культурные учреждения. В районе хорошо развита культурно-развлекательная инфраструктура, есть куда сходить — кинотеатры, театры, музеи, галереи, Национальный цирк и Киевский зоопарк.
Здесь относительно небольшое население — 226 тыс человек и при этом достаточно школ, детских садиков и медицинских центров. Шевченковский район считается одним из самых благоприятных для жизни в Киеве. В его состав входят исторические местности Лукьяновка, Кудрявец, Татарка, Сырец, Волейков, Нивки и Солдатская слободка.
Цена недвижимости за квадратный метр стартует от 1000 долл за кв.м. Среди популярных ЖК Шевченковского района — инновационный бизнес-парк Unit.City и ЖК Unit.Home (UDP и KAN development) — от 2600 дол./кв.м, ЖК Greenville Park (Greenville) — от 2200 дол/кв.м., ЖК Henesi House (Really Building) — 1500 дол/кв.м.,ЖК Файна таун (KAN Development) — от 1800 дол/кв.м. Также ЖК Нивки-Парк (Интергал-Буд) — от 1000 дол/кв.м., ЖК San Francisco Creative House (Saga Development) — 1500 дол/кв.м.
Печерский район — самый известный и престижный район в Киеве. Недвижимость здесь стоит дороже, чем во всех других частях столицы — зато в пешей доступности находятся основные культурные памятки, учебные заведения, офисы и представительства. На Печерске также множество оригинальных заведений, элитных ресторанов и клубов. Здесь сконцентрирована деловая и развлекательная жизнь города, которая не утихает ни днем, ни ночью.
При всей роскоши Печерский — самый маленький из всех столичных районов. Его площадь всего 27 кв. км, почти 18% занимают зеленые зоны, здесь разместилось 26 скверов и 7 парков, ботанический сад. В районе живет 240 тыс. человек.
Территориально Печерский район включает такие массивы и микрорайоны: Печерск, Липки, Старый Киев, бульвар Дружбы народов.
По всем рейтингам сайтов по недвижимости, Печерский район стабильно и уверенно лидирует по стоимости квадратного метра жилья. Среди популярных ЖК — Edeldorf Hills (Futura Hata) — 2700 долл/кв.м., ЖК Tetris Hall (КАН Development) — 5500 долл/кв. м., ЖК Philadelphia Concept House (Saga Development) — 3600 долл/кв.м., ЖК Linden Luxury Residences (Budhouse Groupe) — 5 000 долл/кв.м., ЖК Krauss Gallery (Креатор-буд) — 4 000 долл/кв. м., ЖК Signature (“Континиум Девелопмент”) — 4 000 долл/кв. м., ЖК Pechersk Plaza (Kaddorgroup) — от 2600 долл/ кв.м., ЖК Fjord (Enso) — 1400 долл/ кв.м., ЖК Новопечерские Липки (City One Development) — 2600 долл/ кв.м., ЖК Taryan Towers (Taryan Group) — 3300 долл/кв.м.
Подол считается старейшей местностью Киева. Здесь сохранилось наибольшее количество исторических памятников, впрочем, это часто становится причиной конфликтов между застройщиками и активистами, стоящими на страже сохранения аутентичности. Сегодня в центре Подольского района сконцентрирована богемная жизнь творческой молодежи, не удивительно, что здесь множество крафтовых и оригинальных заведений.
Современный Подольский район, как административная единица был основан в 1921 году. В его состав входят: жилые массивы Ветряные Горы, Виноградарь, Куреневка, часть Нивок, Рыбальский полуостров, Мостицкий массив, Беличье поле и центральная часть – старый Подол. В современных границах район занимает 34 кв.км.
Стоимость недвижимости очень неоднородная и зависит от того, в какой части находится тот или иной микрорайон. Среди популярных ЖК в Подольском районе — ЖК SAGA City Space (SAGA Development) — стоимость от 109 350 грн/кв.м, ЖК 044 (Kiev Development Group) — от 58 000 грн/кв.м, ЖК Podil Plaza & Residence (Status Group) — от 43 000 грн/кв.м, ANDRIYIVSKY City Space — от 100 000 грн/кв.м (SAGA Development), ЖК Illinsky (Cityconsult Development) — от 82 500 грн/кв.м,
Оболонский район по праву считается одним из самых комфортных для жизни в Киеве. Он расположен поблизости к Днепру, здесь есть набережная и разнообразие зеленых зон. Это делает его привлекательным для тех, кто ценит спокойствие, но и не желает отходить далеко от центра. Площадь современного Оболонского района составляет 11 тысяч гектаров — это 17% территории Киева, жилой фонд насчитывает более 1000 домов. Сейчас здесь проживают более 320 тысяч человек (около 11% населения Киева).
В состав района входят микрорайоны и массивы: Оболонь, Приорка, Куреневка, Минский и Вышгородский массивы, Пущи-Водица.
Сегодня это перспективное место, в котором появляется большое количество достопримечательностей, таких как новые парки и скверы, сад камней, аллея муз, беседка с эффектом эха, скульптуры, фонтаны и многое другое.
Рынок недвижимости Оболони достаточно разнообразный — так что каждый сможет найти вариант на свой кошелек. Среди известных новостроек — ЖК Oasis (Bud Development) — квартиры стоят от 54000 грн/кв. м, рядом со станцией метро Оболонь ЖК ObolonSky (МЖК “Оболонь”) — от 41000 грн/кв. м, ЖК Obolon Residences (Dragon Capital) — от 70000 грн/кв. м., ЖК Navigator 2 (ДСК-Жилстрой) — от 25200 грн/кв. м, ЖК Polaris (Perfect Group) — от 26600 грн/кв. м., м, ЖК PUSHA HOUSE (KyivBudDevelopment) — от 37000 грн/кв. м, ЖК Курортный (Микромегас) — от 21000 грн/кв. м.
Святошинский район один из самых густонаселенных в столице. Он считается спальным — в период активной застройки здесь выросли ряды типовых панелек, сейчас тут возводят современные комфортабельные новостройки. К тому же локация считается одной из наиболее экологически чистых в городе, — все благодаря, обилию лесов и парков — их на территории района размещено 6 общей площадью 66 га.
Святошино идеально подходит людям, ведущим размеренный образ жизни.
В состав Святошинского района входят микрорайоны: Никольская, Южная Братская и Михайловская Борщаговки, Святошино, Академгородок, Авиагородок, Беличи, Новобеличи, Галаганы.
Сегодня Святошинский очень уютный, хоть и отдаленный от центра, спальный район с отличной транспортной развязкой и доступным жильем. Среди популярных ЖК — ЖК "Святобор" (City One Development) — от 39550 грн/кв.м, ЖК Chalet (Standart Development) — 30500 грн/кв.м, ЖК "Аквамарин" (Интербудинвест) — 36300 грн/кв.м., ЖК "Академ-Квартал" (Интергал-Буд) — от 34500 грн/кв.м, ЖК Be the One (Landmark Development) — 50800 грн/кв.м, ЖК SOLAR CITY (Киевгорстрой) — 2300 грн/кв.м.
Соломенский район в своих современных границах сформировался в конце прошлого века. Ближе к центральным кварталам расположены исторические поселения Соломенка, Железнодорожная колония, Шулявка; к ним присоединяются бывшие поселки и хутора Караваевы Дачи, Грушки, Отрадный, Чоколовка, Батыева Гора, Кучмин Яр, Александровская Слободка, Совки, Жуляны.
В этом районе достаточно тихо и спокойно, однако местность не может похвастаться развитой инфраструктурой. На работу и за развлечениями и досугом местные жители ездят в соседние районы.
Фото: Киевский политехнический институт (Pinterest)
Стоимость жилья в Соломенском районе относительно доступная, в числе популярных новостроек — ЖК "Изумрудный" (НЕСТ) — от 42500 грн/кв. м, ЖК Time (bUd development) — от 55000 грн/кв. м, ЖК "Місце Мрії" (Ektornet Management Ukraine) — от 41000 грн/кв. м, ЖК Elyseum (Риел) — от 27000 грн/кв.м., ЖК Genesis (Евротранс) — от 28200 грн/кв. м., ЖК "Британский квартал" (Royal House) — от 33000 грн/кв.м, ЖК "Лондон парк" — от 28500 грн/кв.м, ЖК Club House (RP Development) — от 23000 грн/кв.м.
Голосеевский район — самый большой в Киеве. На его территории множество парков, зеленых зон и исторических памяток. Эта зона столицы быстро развивается, но при этом остается одной из самых зеленых и экологичных, c уникальными городскими инфраструктурными проектами, такими как ВДНХ, ипподром, ледовый стадион, музей национального быта "Пирогово", целый ряд научных и метрологических лабораторий.
Район состоит из ряда исторических местностей: Паньковщина, Предславино, Ямки, Саперная слободка, Байково, Забайковье, Демеевка, Ширма, Цимбалов Яр, Добрый путь, Голосеев, Теремки, Феофания, Лысая гора, Багриновая гора, Мышеловка, Самбур, Новое строение, Церковщина, Нижняя Теличка, Корчеватое, Вита, Остров Водников.
Благодаря живописным местам, развитой инфраструктуре и удобному транспортному сообщению, Голосеевский район стал одним из лидеров и по количеству новостроек. Сегодня их насчитывается около 50. Гибкая ценовая политика застройщиков позволяет выбрать жилье по вкусу и оптимальной стоимости.
Среди популярных ЖК: ЖК Liko Grad (Perfect Town) — от 47000 грн. за кв.м, ЖК “Новая Англия” (Profi Realt) — 46000 грн./кв.м., ЖК "Французский квартал" (bUd development) — минимальная стоимость 109000 грн./кв.м, а также ЖК Cardinal (Geos) — 94000 грн./кв.м., ЖК "Лико-Град" (Лико-Холдинг) — 52000 грн./кв.м., ЖК "Венеция" — 60000 грн./кв.м., ЖК "Метрополис" (DIM) — от 38000 грн./кв.м.
Ранее мы писали про ТОП-30 ЖК Киева с самой большой придомовой территорией.