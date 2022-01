Правый берег Киева: гид по районам и ценам на квартиры

Киев — самый дорогой по стоимости жизни и недвижимости город Украины. Но и самый привлекательный по уровню доходов. Поэтому люди стекаются в столицу со всей страны за реализацией своего потенциала и возможностями. И это не удивительно — здесь сконцентрирована экономическая, культурная и политическая жизнь. Первое, с чем сталкиваются приезжие — поиск квартиры для покупки или аренды. Не все районы Киева одинаково хороши и удобны, выбрать подходящее место далеко не всегда просто. В предыдущих материалах мы разбирались — в чем преимущества и недостатки каждого из районов на Правом берегу Киева.

Краткий гид по районам и стоимости жилья на правом берегу Киева — в материале РБК-Украина Realty.

Семь районов правого берега

При выборе района для жизни следует учитывать как объективные, так и субъективные факторы. К субъективным можно отнести личные предпочтения. Объективные факторы одинаковы для всех. Мы рассмотрели расположение, оценили инфраструктуру, цены на недвижимость, а также общую атмосферу правобережных районов.

На правом берегу столицы находятся семь районов: Шевченковский, Печерский, Подольский, Оболонский, Соломенский, Голосеевский и Святошинский.

На правом берегу недвижимость дороже. Это объясняется тем, что большинство офисов, предприятий и организаций находится там, соответственно добираться до них намного проще, проживая в одном из правобережных районов. Центральными и наиболее дорогими являются Шевченковский и Печерский.

Здесь хватает как новостроек, так и советских домов и старинных дореволюционных зданий, каждый сможет найти что-то по душе. Отдельно стоит упомянуть Подольский район. Он достаточно велик, в него входят как близкие к центру и престижные микрорайоны, так и не очень привлекательные и удобные территории. Оболонский, Святошинский, Соломенский и Голосеевский — преимущественно спальные районы, с хорошей инфраструктурой и в целом вполне комфортны для повседневной жизни. Любителям зелени и парков в особенности понравятся Оболонский и Голосеевский районы.

Престижный Шевченковский район расположен в центре Киева. Здесь находятся общественные и политические организации, научные и культурные учреждения. В районе хорошо развита культурно-развлекательная инфраструктура, есть куда сходить — кинотеатры, театры, музеи, галереи, Национальный цирк и Киевский зоопарк.



Здесь относительно небольшое население — 226 тыс человек и при этом достаточно школ, детских садиков и медицинских центров. Шевченковский район считается одним из самых благоприятных для жизни в Киеве. В его состав входят исторические местности Лукьяновка, Кудрявец, Татарка, Сырец, Волейков, Нивки и Солдатская слободка. Фото: Киевский зоопарк (moemisto.ua)

Цена недвижимости за квадратный метр стартует от 1000 долл за кв.м. Среди популярных ЖК Шевченковского района — инновационный бизнес-парк Unit.City и ЖК Unit.Home (UDP и KAN development) — от 2600 дол./кв.м, ЖК Greenville Park (Greenville) — от 2200 дол/кв.м., ЖК Henesi House (Really Building) — 1500 дол/кв.м.,ЖК Файна таун (KAN Development) — от 1800 дол/кв.м. Также ЖК Нивки-Парк (Интергал-Буд) — от 1000 дол/кв.м., ЖК San Francisco Creative House (Saga Development) — 1500 дол/кв.м.

Печерский район — самый известный и престижный район в Киеве. Недвижимость здесь стоит дороже, чем во всех других частях столицы — зато в пешей доступности находятся основные культурные памятки, учебные заведения, офисы и представительства. На Печерске также множество оригинальных заведений, элитных ресторанов и клубов. Здесь сконцентрирована деловая и развлекательная жизнь города, которая не утихает ни днем, ни ночью.

При всей роскоши Печерский — самый маленький из всех столичных районов. Его площадь всего 27 кв. км, почти 18% занимают зеленые зоны, здесь разместилось 26 скверов и 7 парков, ботанический сад. В районе живет 240 тыс. человек.

Фото: Костел Св. Николая (Myukraine)

Территориально Печерский район включает такие массивы и микрорайоны: Печерск, Липки, Старый Киев, бульвар Дружбы народов.



По всем рейтингам сайтов по недвижимости, Печерский район стабильно и уверенно лидирует по стоимости квадратного метра жилья. Среди популярных ЖК — Edeldorf Hills (Futura Hata) — 2700 долл/кв.м., ЖК Tetris Hall (КАН Development) — 5500 долл/кв. м., ЖК Philadelphia Concept House (Saga Development) — 3600 долл/кв.м., ЖК Linden Luxury Residences (Budhouse Groupe) — 5 000 долл/кв.м., ЖК Krauss Gallery (Креатор-буд) — 4 000 долл/кв. м., ЖК Signature (“Континиум Девелопмент”) — 4 000 долл/кв. м., ЖК Pechersk Plaza (Kaddorgroup) — от 2600 долл/ кв.м., ЖК Fjord (Enso) — 1400 долл/ кв.м., ЖК Новопечерские Липки (City One Development) — 2600 долл/ кв.м., ЖК Taryan Towers (Taryan Group) — 3300 долл/кв.м.

Подол считается старейшей местностью Киева. Здесь сохранилось наибольшее количество исторических памятников, впрочем, это часто становится причиной конфликтов между застройщиками и активистами, стоящими на страже сохранения аутентичности. Сегодня в центре Подольского района сконцентрирована богемная жизнь творческой молодежи, не удивительно, что здесь множество крафтовых и оригинальных заведений.

Современный Подольский район, как административная единица был основан в 1921 году. В его состав входят: жилые массивы Ветряные Горы, Виноградарь, Куреневка, часть Нивок, Рыбальский полуостров, Мостицкий массив, Беличье поле и центральная часть – старый Подол. В современных границах район занимает 34 кв.км.

Фото: Воздвиженка (Виталий Носач, РБК-Украина)Сейчас это одна из самых живописных местностей, сохранившая колорит древности. И местные жители уверены, что Подол — это историческое сердце Киева.



Стоимость недвижимости очень неоднородная и зависит от того, в какой части находится тот или иной микрорайон. Среди популярных ЖК в Подольском районе — ЖК SAGA City Space (SAGA Development) — стоимость от 109 350 грн/кв.м, ЖК 044 (Kiev Development Group) — от 58 000 грн/кв.м, ЖК Podil Plaza & Residence (Status Group) — от 43 000 грн/кв.м, ANDRIYIVSKY City Space — от 100 000 грн/кв.м (SAGA Development), ЖК Illinsky (Cityconsult Development) — от 82 500 грн/кв.м,

Оболонский район по праву считается одним из самых комфортных для жизни в Киеве. Он расположен поблизости к Днепру, здесь есть набережная и разнообразие зеленых зон. Это делает его привлекательным для тех, кто ценит спокойствие, но и не желает отходить далеко от центра. Площадь современного Оболонского района составляет 11 тысяч гектаров — это 17% территории Киева, жилой фонд насчитывает более 1000 домов. Сейчас здесь проживают более 320 тысяч человек (около 11% населения Киева).

В состав района входят микрорайоны и массивы: Оболонь, Приорка, Куреневка, Минский и Вышгородский массивы, Пущи-Водица.

Фото: ЖК Oasis (lun.ua)

Сегодня это перспективное место, в котором появляется большое количество достопримечательностей, таких как новые парки и скверы, сад камней, аллея муз, беседка с эффектом эха, скульптуры, фонтаны и многое другое.

Рынок недвижимости Оболони достаточно разнообразный — так что каждый сможет найти вариант на свой кошелек. Среди известных новостроек — ЖК Oasis (Bud Development) — квартиры стоят от 54000 грн/кв. м, рядом со станцией метро Оболонь ЖК ObolonSky (МЖК “Оболонь”) — от 41000 грн/кв. м, ЖК Obolon Residences (Dragon Capital) — от 70000 грн/кв. м., ЖК Navigator 2 (ДСК-Жилстрой) — от 25200 грн/кв. м, ЖК Polaris (Perfect Group) — от 26600 грн/кв. м., м, ЖК PUSHA HOUSE (KyivBudDevelopment) — от 37000 грн/кв. м, ЖК Курортный (Микромегас) — от 21000 грн/кв. м.

Святошинский район один из самых густонаселенных в столице. Он считается спальным — в период активной застройки здесь выросли ряды типовых панелек, сейчас тут возводят современные комфортабельные новостройки. К тому же локация считается одной из наиболее экологически чистых в городе, — все благодаря, обилию лесов и парков — их на территории района размещено 6 общей площадью 66 га.



Святошино идеально подходит людям, ведущим размеренный образ жизни.

Фото: Святошино (Svyatoshino.org.ua)

В состав Святошинского района входят микрорайоны: Никольская, Южная Братская и Михайловская Борщаговки, Святошино, Академгородок, Авиагородок, Беличи, Новобеличи, Галаганы.

Сегодня Святошинский очень уютный, хоть и отдаленный от центра, спальный район с отличной транспортной развязкой и доступным жильем. Среди популярных ЖК — ЖК "Святобор" (City One Development) — от 39550 грн/кв.м, ЖК Chalet (Standart Development) — 30500 грн/кв.м, ЖК "Аквамарин" (Интербудинвест) — 36300 грн/кв.м., ЖК "Академ-Квартал" (Интергал-Буд) — от 34500 грн/кв.м, ЖК Be the One (Landmark Development) — 50800 грн/кв.м, ЖК SOLAR CITY (Киевгорстрой) — 2300 грн/кв.м.

Соломенский район в своих современных границах сформировался в конце прошлого века. Ближе к центральным кварталам расположены исторические поселения Соломенка, Железнодорожная колония, Шулявка; к ним присоединяются бывшие поселки и хутора Караваевы Дачи, Грушки, Отрадный, Чоколовка, Батыева Гора, Кучмин Яр, Александровская Слободка, Совки, Жуляны.



В этом районе достаточно тихо и спокойно, однако местность не может похвастаться развитой инфраструктурой. На работу и за развлечениями и досугом местные жители ездят в соседние районы.

Фото: Киевский политехнический институт (Pinterest)

Стоимость жилья в Соломенском районе относительно доступная, в числе популярных новостроек — ЖК "Изумрудный" (НЕСТ) — от 42500 грн/кв. м, ЖК Time (bUd development) — от 55000 грн/кв. м, ЖК "Місце Мрії" (Ektornet Management Ukraine) — от 41000 грн/кв. м, ЖК Elyseum (Риел) — от 27000 грн/кв.м., ЖК Genesis (Евротранс) — от 28200 грн/кв. м., ЖК "Британский квартал" (Royal House) — от 33000 грн/кв.м, ЖК "Лондон парк" — от 28500 грн/кв.м, ЖК Club House (RP Development) — от 23000 грн/кв.м.

Голосеевский район — самый большой в Киеве. На его территории множество парков, зеленых зон и исторических памяток. Эта зона столицы быстро развивается, но при этом остается одной из самых зеленых и экологичных, c уникальными городскими инфраструктурными проектами, такими как ВДНХ, ипподром, ледовый стадион, музей национального быта "Пирогово", целый ряд научных и метрологических лабораторий.



Район состоит из ряда исторических местностей: Паньковщина, Предславино, Ямки, Саперная слободка, Байково, Забайковье, Демеевка, Ширма, Цимбалов Яр, Добрый путь, Голосеев, Теремки, Феофания, Лысая гора, Багриновая гора, Мышеловка, Самбур, Новое строение, Церковщина, Нижняя Теличка, Корчеватое, Вита, Остров Водников.

Фото: ВДНХ (Kyivmaps)

Благодаря живописным местам, развитой инфраструктуре и удобному транспортному сообщению, Голосеевский район стал одним из лидеров и по количеству новостроек. Сегодня их насчитывается около 50. Гибкая ценовая политика застройщиков позволяет выбрать жилье по вкусу и оптимальной стоимости.

Среди популярных ЖК: ЖК Liko Grad (Perfect Town) — от 47000 грн. за кв.м, ЖК “Новая Англия” (Profi Realt) — 46000 грн./кв.м., ЖК "Французский квартал" (bUd development) — минимальная стоимость 109000 грн./кв.м, а также ЖК Cardinal (Geos) — 94000 грн./кв.м., ЖК "Лико-Град" (Лико-Холдинг) — 52000 грн./кв.м., ЖК "Венеция" — 60000 грн./кв.м., ЖК "Метрополис" (DIM) — от 38000 грн./кв.м.

