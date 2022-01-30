Правий берег Києва: гід по районах і цінах на квартири

Київ — найдорожче за вартістю життя та нерухомості місто України. Але й найпривабливіше за рівнем доходів. Тому люди їдуть до столиці з усієї країни за реалізацією свого потенціалу і можливостями. І це не дивно — тут сконцентровано економічне, культурне та політичне життя. Перше, з чим стикаються приїжджі — пошук квартири для покупки або оренди. Не всі райони Києва однаково гарні та зручні, вибрати відповідне місце далеко не завжди просто. У попередніх матеріалах ми розбиралися — в чому переваги і недоліки кожного з районів на правому березі Києва.
Короткий гід по районах і вартості житла на правому березі Києва — в матеріалі РБК-Україна Realty.
При виборі району для життя слід враховувати як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. До суб'єктивних можна віднести особисті переваги. Об'єктивні фактори однакові для всіх. Ми розглянули розташування, оцінили інфраструктуру, ціни на нерухомість, а також загальну атмосферу правобережних районів.
На правому березі столиці знаходяться сім районів: Шевченківський, Печерський, Подільський, Оболонський, Солом'янський, Голосіївський та Святошинський.
На правому березі нерухомість дорожче. Це пояснюється тим, що більшість офісів, підприємств та організацій знаходиться там, відповідно дістатися до них набагато простіше, проживаючи в одному з правобережних районів. Центральними й найбільш дорогими є Шевченківський і Печерський.
Тут вистачає як новобудов, так і радянських будинків і старовинних дореволюційних будівель, кожен зможе знайти щось до душі. Окремо варто згадати Подільський район. Він досить великий, в нього входять як близькі до центру та престижні мікрорайони, так і не дуже привабливі і зручні території. Оболонський, Святошинський, Солом'янський та Голосіївський — переважно спальні райони, з хорошою інфраструктурою і в цілому цілком комфортні для повсякденного життя. Любителям зелені і парків особливо сподобаються Оболонський і Голосіївський райони.
Престижний Шевченківський район розташований в центрі Києва. Тут знаходяться громадські та політичні організації, наукові та культурні установи. У районі добре розвинена культурно-розважальна інфраструктура, є куди сходити — кінотеатри, театри, музеї, галереї, Національний цирк та Київський зоопарк.
Тут відносно невелике населення — 226 тис осіб і при цьому достатньо шкіл, дитячих садків і медичних центрів. Шевченківський район вважається одним з найсприятливіших для життя в Києві. До його складу входять історичні місцевості Лук'янівка, Кудрявець, Татарка, Сирець, Волейків, Нивки та Солдатська Слобідка.
Ціна нерухомості за квадратний метр стартує від 1000 дол за кв.м. серед популярних ЖК Шевченківського району — інноваційний бізнес-парк Unit.City і ЖК Unit.Home — UDP і KAN development) — від 2600 дол./кв. м, ЖК Greenville Park (Greenville) — від 2200 дол/кв.м., ЖК Henesi House (Really Building) — 1500 дол/кв. м., ЖК Файна Таун (KAN Development) — від 1800 дол/кв. м. також ЖК Нивки-Парк (Інтергал-Буд) — від 1000 дол/кв. м., ЖК San Francisco Creative House (Saga Development) — 1500 дол/кв. м.
Печерський район — найвідоміший і найпрестижніший район у Києві. Нерухомість тут коштує дорожче, ніж у всіх інших частинах столиці — зате в пішій доступності знаходяться основні культурні пам'ятки, навчальні заклади, офіси та представництва. На Печерську також безліч оригінальних закладів, елітних ресторанів і клубів. Тут сконцентроване ділове і розважальне життя міста, яке не вщухає ні вдень, ні вночі.
При всій розкоші Печерський — найменший з усіх столичних районів. Його площа всього 27 кв.км, майже 18% займають зелені зони, тут розмістилося 26 скверів і 7 парків, ботанічний сад. У районі проживає 240 тис. осіб.
Територіально Печерський район включає такі масиви і мікрорайони: Печерськ, Липки, Старий Київ, бульвар Дружби народів.
За всіма рейтингами сайтів з нерухомості, Печерський район стабільно і впевнено лідирує за вартістю квадратного метра житла. Серед популярних ЖК — Edeldorf Hills (Futura Hata) — 2700 дол/кв. м., ЖК Tetris Hall (КАН Development) — 5500 дол/кв. м., ЖК Philadelphia Concept House (Saga Development) — 3600 дол/кв. м., ЖК Linden Luxury Residences (Budhouse Groupe) — 5 000 дол/кв. м., ЖК Krauss gallery (Креатор-Буд) — 4 000 дол/кв. м., ЖК signature ("Континіум Девелопмент") — 4 000 дол/кв. м., ЖК Pechersk Plaza (kaddorgroup) — від 2600 дол/ кв. м., ЖК Fjord (Enso) — 1400 дол/ кв. м., ЖК Новопечерські Липки (City One Development) — 2600 дол/ кв. м., ЖК TARYAN Towers (TARYAN Group) — 3300 дол/кв. м.
Поділ вважається найстарішою місцевістю Києва. Тут збереглася найбільша кількість історичних пам'яток, втім, це часто стає причиною конфліктів між забудовниками та активістами, що стоять на сторожі збереження автентичності. Сьогодні в центрі Подільського району сконцентровано богемне життя творчої молоді, не дивно, що тут безліч крафтових і оригінальних закладів.
Сучасний Подільський район, як адміністративна одиниця був заснований 1921 року. До його складу входять: житлові масиви Вітряні гори, Виноградар, Куренівка, частина Нивок, Рибальський півострів, Мостицький масив, Біляче поле і центральна частина – старий Поділ. У сучасних межах район займає 34 кв. км.
Зараз це одна з наймальовничіших місцевостей, що зберегла колорит давнини. І місцеві жителі впевнені, що Поділ — історичне серце Києва.
Вартість нерухомості дуже неоднорідна і залежить від того, в якій частині знаходиться той чи інший мікрорайон. Серед популярних ЖК в Подільському районі — ЖК SAGA City Space (SAGA Development) — вартість від 109 350 грн/кв. м, ЖК 044 (Kiev Development Group) — від 58 000 грн/кв. м, ЖК Podil Plaza & Residence (Status Group) — від 43 000 грн/кв. м, ANDRIYIVSKY City Space — від 100 000 грн/кв. м (SAGA Development), ЖК illinsky (Cityconsult development) — від 82 500 грн/кв. м,
Оболонський район по праву вважається одним з найкомфортніших для життя в Києві. Він розташований біля Дніпра, тут є набережна та розмаїття зелених зон. Це робить його привабливим для тих, хто цінує спокій, але і не бажає відходити далеко від центру. Площа сучасного Оболонського району становить 11 тисяч гектарів — це 17% території Києва, житловий фонд налічує понад 1000 будинків. Зараз тут проживають понад 320 тисяч осіб (близько 11% населення Києва).
До складу району входять мікрорайони і масиви: Оболонь, Пріорка, Куренівка, Мінський і Вишгородський масиви, Пущі-Водиця.
Сьогодні це перспективне місце, в якому з'являється велика кількість пам'яток, таких як нові парки і сквери, сад каменів, алея муз, альтанка з ефектом луни, скульптури, фонтани і багато іншого.
Ринок нерухомості Оболоні досить різноманітний — так що кожен зможе знайти варіант на свій гаманець. Серед відомих новобудов — ЖК Oasis (Bud Development) — квартири коштують від 54000 грн/кв. м, поруч зі станцією метро Оболонь ЖК ObolonSky (МЖК "Оболонь") — від 41000 грн/кв. м, ЖК Obolon Residences (Dragon Capital) — від 70000 грн/кв. м., ЖК Navigator 2 (ДБК-Житлобуд) — від 25200 грн/кв. м, ЖК Polaris (Perfect Group) — від 26600 грн/кв. м., м, ЖК Pusha house (kyivbuddevelopment) — від 37000 грн/кв. м, ЖК Курортний (Мікромегас) — від 21000 грн/кв. м.
Святошинський район один з найбільш густонаселених в столиці. Він вважається спальним — в період активної забудови тут виросли ряди типових панельок, зараз тут зводять сучасні комфортабельні новобудови. До того ж локація вважається однією з найбільш екологічно чистих в місті, — все завдяки, великій кількості лісів і парків — їх на території району розміщено 6 загальною площею 66 га.
Святошино ідеально підходить людям, які ведуть розмірений спосіб життя.
До складу Святошинського району входять мікрорайони: Микільська, Південна Братська та Михайлівська Борщагівки, Святошино, Академмістечко, Авіамістечко, Біличі, Новобіличі, Галагани.
Сьогодні Святошинський дуже затишний, хоч і віддалений від центру, спальний район з відмінною транспортною розв'язкою і доступним житлом. Серед популярних ЖК-ЖК "Святобор" (City One Development) — від 39550 грн/кв. м, ЖК Chalet (Standart Development) — 30500 грн/кв. м, ЖК "Аквамарин" (Інтербудінвест) — 36300 грн/кв. м., ЖК "Академ-Квартал" (Інтергал-Буд) — від 34500 грн/кв. м, ЖК Be the One (Landmark Development) — 50800 грн/кв. м, ЖК Solar City (Київміськбуд) — 2300 грн/кв. м.
Солом'янський район у своїх сучасних кордонах сформувався наприкінці минулого століття. Ближче до центральних кварталів розташовані історичні поселення Солом'янка, Залізнична Колонія, Шулявка; до них приєднуються колишні селища і хутори Караваєві Дачі, Грушки, Відрадний, Чоколівка, Батиєва Гора, Кучмин Яр, Олександрівська Слобідка, Совки, Жуляни.
У цьому районі досить тихо і спокійно, проте місцевість не може похвалитися розвиненою інфраструктурою. На роботу і за розвагами та дозвіллям місцеві жителі їздять в сусідні райони.
Фото: Київський політехнічний інститут (Pinterest)
Вартість житла в Солом'янському районі відносно доступна, в числі популярних новобудов — ЖК "Смарагдовий" (НЕСТ) — від 42500 грн/кв. м, ЖК Time (bUd development) — від 55000 грн/кв. м, ЖК "Місце Мрії" (Ektornet Management Ukraine) — від 41000 грн/кв. м, ЖК Elyseum (Ріел) — від 27000 грн/кв. м., ЖК Genesis (Євротранс) — від 28200 грн/кв. м., ЖК "Британський квартал" (Royal House) — від 33000 грн/кв. м, ЖК "Лондон парк" — від 28500 грн/кв. м, ЖК club house (Rp development) — від 23000 грн/кв. м.
Голосіївський район — найбільший у Києві. На його території безліч парків, зелених зон та історичних пам'яток. Ця зона столиці швидко розвивається, але при цьому залишається однією з найбільш зелених і екологічних, з унікальними міськими інфраструктурними проектами, такими як ВДНГ, Іподром, Льодовий стадіон, музей національного побуту "Пирогово", цілий ряд наукових і метрологічних лабораторій.
Район складається з ряду історичних місцевостей: Паньківщина, Предславине, Ямки, Саперна Слобідка, Байкове, Забайков'я, Деміївка, Ширма, Цимбалов Яр, Добрий Шлях, Голосіїв, Теремки, Феофанія, Лиса гора, Багринова гора, Мишоловка, Самбур, Нова Будова, Церковщина, Нижня Теличка, Корчувате, Віта, Острів Водників.
Завдяки мальовничим місцям, розвиненій інфраструктурі та зручному транспортному сполученню, Голосіївський район став одним з лідерів і за кількістю новобудов. Сьогодні їх налічується близько 50. Гнучка цінова політика забудовників дозволяє вибрати житло за смаком і оптимальної вартості.
Серед популярних ЖК: ЖК Liko Grad (Perfect Town) — від 47000 грн. за кв. м, ЖК "Нова Англія" (Profi Realt) — 46000 грн./ кв. м., ЖК "Французький квартал" (bUd development) — мінімальна вартість 109000 грн./ кв. м, а також ЖК Cardinal — Geos) — 94000 грн./ кв. м., ЖК "Ліко-Град" — Ліко-Холдинг) — 52000 грн./ кв. м., ЖК "Венеція" — 60000 грн./ кв. м., ЖК "Метрополіс" — DIM) — від 38000 грн./ кв. м.
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