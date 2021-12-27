Соломенский район Киева: спорткомплексы, лыжные трассы и городской аэропорт

Соломенский район — один из десяти городских районов Киева, расположенный на юго-западе столицы. Происхождение названия местности "Соломенка" историки единодушно ведут от соломенных домов, которые начали появляться здесь еще в середине XIX века. Комплексы современных зданий и памятники архитектуры, парки и озера, склоны Протасова яра и Батыевой горы, рельсы железной дороги и взлетные полосы аэропорта — все это создает характерный образ Соломенского района.

Об особенностях жизни и современной застройки в Соломенском районе читайте на РБК-Украина Realty.

Соломенский район в своих современных границах сформировался в конце прошлого века. А его территория частично подчинена Киеву сравнительно недавно. В 1960-1970-х годах Соломенка приобрела современный внешний вид: появились широкие проспекты, многоэтажные здания, благоустроенные парки.

Ближе к центральным кварталам расположены исторические поселения Соломенка, Железнодорожная колония, Шулявка; к ним присоединяются бывшие поселки и хутора Караваевы Дачи, Грушки, Отрадный, Чоколовка, Батыева Гора, Кучмин Яр, Александровская Слободка, Совки, Жуляны. В советское время на нынешней территории района был создан поселок Монтажник, построены жилые массивы Первомайский, Отрадный, Железнодорожный, а в постсоветские годы — так называемый "Турецкий городок".

Соломенка

Соломенка расположена возле центра и Центрального вокзала. Однако эта часть района тихая и спокойная. В теплое время здесь очень зелено. Жители ценят Соломенку за доступные квартиры в новостройках.

Сегодня Соломенка — развитый спальный район с быстрым доступом к центру города, аэропорту "Киев" и железнодорожному вокзалу.

На Соломенке есть несколько современных бизнес-центров и вузов, но нет крупных ТЦ. Зато на Соломенской площади работает рынок. Здесь нет метро и мало мест для культурного досуга, но благодаря хорошо развитому наземному транспорту проблем с передвижением нет.

Соломенка – знаковое место для киевских спортсменов. Здесь находится ЦСКА с бассейном, теннисными кортами, спортивным манежем, физкультурно-спортивный комплекс "Локомотив". На Соломенке также расположен горнолыжный комплекс "Протасов яр", где с ноября по апрель работают лыжные трассы. Фото: ЖК Малахит (Bild.ua)

В последнее время район активно застраивается современными высотными домами и ЖК. В районе также есть кирпичные дома "сталинской застройки" с высокими потолками. В частности здесь построены ЖК "Изумрудный "(НЕСТ) — от 42500 грн/кв. м, ЖК “Малахит” (Интергал-Буд) — от 46000 грн/кв. м, ЖК Time (bUd development) — от 55000 грн/кв. м, ЖК “Альпийский городок” (Жилстрой) — от 30800 грн/кв. м.

Шулявка

Шулявка — комфортное место для жизни, работы и отдыха. В микрорайоне сосредоточены офисы и бизнес-центры, хорошо развита инфраструктура. Сегодня Шулявка — большой массив, застроенный преимущественно в 1960—1970-х.

На Шулявке много студентов, в микрорайоне находятся общежития сразу нескольких престижных вузов: Киевский политех, Авиационный университет, Национальный экономический университет, Медицинский университет им. Богомольца.

Большой проспект Победы делит район пополам. Вдоль проспекта тянутся кафе и бары, где по вечерам собираются студенты и местная молодежь. Здесь же расположились магазины, салоны красоты, банки и ТРЦ "Космополит" с супермаркетом, кинотеатром, боулингом, отелем и катком.

Еще два крупных ТЦ находятся на улице Вадима Гетьмана — ТЦ "Мармелад" и ТЦ "Аркадия". Здесь есть большие супермаркеты, спортивный центр, кафе. По просп Победы можно быстро доехать до ТРЦ "Украина" с кинотеатром и боулингом.

На Шулявке будет интересно посетить музей Киевского метрополитена, Киевский городской зоопарк и местный Хогвартс – Киевский политехнический институт и парк на его территории. Фото: Киевский политехнический институт (Pinterest)

Массив очень большой и меняется по мере удаления от центра и проспекта Победы. Ближе к транспортным магистралям инфраструктура развита хорошо, но в глубине это тихий микрорайон с маленькими магазинами, кафе и социальными объектами.

По проспекту Победы проходят десятки различных маршрутов — добраться можно в любую точку Киева и даже за город.

Архитектура Шулявки разнообразна. В районе встречаются пятиэтажки, советские многоэтажки, современные высотные комплексы, количество которых увеличивается с каждым годом. В частности на Шулявке построены ЖК "Берестейский" (Міськбудінвест) — цена от 33000 грн/кв. м, ЖК "Місце Мрії" (Ektornet Management Ukraine) — от 41000 грн/кв. м, ЖК Elyseum (Риел) — от 27000 грн/кв. м.

Караваевы дачи

Караваевы дачи — один из самых аутентичных киевских районов. Люди здесь жили с XIII века. В качестве района частной застройки Карваєві дачи сформировались в начале ХХ века.

С конца ХІХ века здесь было владение известного киевского хирурга-офтальмолога и декана факультета хирургии Владимира Караваева. Здесь были его земли, на которых стояли дома тех, кто работал на врача. Потомки Караваева решили, что не нуждаются в таком большом участке, поэтому разделили его на части и начали продавать под застройку. Фото: Караваевы дачи (LiveJournal)

Массив Караваевы дачи тянется почти до Жулян. Это так называемые "новые Кардачи". Там есть застройка 1930-1960-х годов. Старейших домов 1902-1908 годов уже нет. Теперь на их месте выросли многоэтажки. Например, общежития института гражданской авиации.

Частные дома, которые здесь остаются, относятся к периоду поздней застройки. Внешним видом они напоминают архитектуру европейских вилл и немецких домиков. Типовых проектов здесь не найти — все дома очень разные.



Инфраструктура в этом микрорайоне достаточно развита, до ближайших станций метро можно добраться максимум за 20 минут.

Здесь построены ЖК "Караваевы дачи "(Оникс билд) — цена стартует от 34500 грн/кв. м, ЖК Genesis (Евротранс) — от 28200 грн/кв. м.

Отрадный

Отрадный — старый жилой массив на западной окраине Киева. Именно здесь расположены корпуса Национального авиационного университета, Медгородка и казацкого поселка "Мамаева Слобода". Зеленые дворы, парки и скоростной трамвай к центру делают микрорайон привлекательным для жизни.

Современный жилой массив Отрадный образовался в 1950-1960-х годах. Сначала на территории бывшего хутора возникла крупная промышленная зона, а позже рядом с ней возвели первые многоквартирные дома. Так образовался небольшой рабочий район с фруктовым садом "Грушки" и озером в центре — остатки хутора Отрадный. Теперь на месте сада находится парк Отрадный — популярное место отдыха местных жителей.

Днем на Отрадном много студентов, которые приезжают на учебу в НАУ. На территории университета есть спортивный комплекс и парк. Культурных и развлекательных заведений на Отрадном почти нет, но есть несколько парков — "Отрадный" и "Орленок". В "Орленке" на озере есть пристань, где можно взять напрокат лодку или катамаран. Фото: парк Орленок (Строй Обзор)

К парку примыкает культурно-развлекательный комплекс "Мамаева слобода" – реконструкция казацкого поселка XVIII века с деревянной церковью, усадьбами, кабаком и другими этнографическими объектами. В праздники здесь проходят народные гуляния, на которые приезжают киевляне из разных районов.

По инфраструктуре, массив имеет школы, детские сады и три больших спортивных комплекса: "Меридиан", "ДСК-3" и спорткомплекс НАУ, а также уличные тренажеры.

Добраться в центр города можно скоростным трамваем, а с железнодорожной станции "Киев-Волынский" — за город. Также здесь проходит линия городской электрички, которая связывает массив с отдаленными районами Киева. Рядом расположен аэропорт "Киев" (Жуляны).

На Отрадном почти нет многоэтажек. Часть домов – “сталинки”, остальные – пятиэтажные дома хрущевского периода, но все же есть несколько новостроек. В частности, ЖК "современный квартал" (Азил Девелопмент Групп) — от 35000 грн / кв. м, ЖК "Родной город “(Спецжилфонд) — от 27000 грн/кв. м, ЖК” Проспект Отрадный" (Житлоинвестбуд-УКБ) — от 22500 грн/кв. м.

Жуляны

Жуляны находятся на окраине столицы возле аэропорта "Киев". В состав столицы микрорайон вошел в 1988 году — ранее это было небольшое село. Современные новостройки появились в массиве лишь в конце ХХ века, хотя основная застройка микрорайона осталась частной. Сейчас новые ЖК в Жулянах появляются преимущественно на стыке этого микрорайона с другими – дальше от новостроек до сих пор преобладает усадебная застройка.

Именно благодаря одноименному аэропорту Жуляны стали широко известны. Аэропорт вблизи села Жуляны был обустроен еще в 1916 году, когда здесь разместился 3-й авиапарк – что-то среднее между авиаремонтным предприятием и военным подразделением. Аэропорт начал работу в 1924 году, а в 1948 году основан Киевский авиаремонтный завод гражданской авиации. Сейчас аэропорт и завод делят единую бетонную взлетно-посадочную полосу. Фото: аэропорт "Киев" (Picasa)

Относительно транспортной развязки – из Жулян можно добраться в любой район города общественным транспортом, но на главной автомагистрали постоянно возникают пробки.

В микрорайоне появляются новые жилые комплексы, в частности ЖК "Жуляны" (Novbud) — цена стартует от 22000 грн/кв. м, ЖК "Британский квартал" (Royal House) — от 33000 грн/кв. м, ЖК "Лондон парк" — от 28500 грн/кв. м, ЖК Club House (RP Development) — от 23000 грн / кв. м.

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