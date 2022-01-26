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Жизнь с размахом: ТОП-30 ЖК Киева с самой большой придомовой территорией

Новина українською →
Среда 26 января 2022 16:22
Жизнь с размахом: ТОП-30 ЖК Киева с самой большой придомовой территорией Фото: в первой десятке – ЖК с показателем более 105 тыс. кв.м. (ЛУН)
Автор: Леся Панченко

Один из новых определяющих трендов на рынке новостроек – просторная и комфортная среда для жизни. Большинство жилых комплексов, которые возводятся сейчас, имеют четкую концепцию и собственную территорию с озеленением, прогулочными зонами и широким перечнем инфраструктурных объектов. Исключением может быть только жилье эконом-класса, где еще есть возможность продать квартиры без дополнительных сервисов и с минимальной придомовой территорией.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на исследование проекта ЛУН мисто.

Почему большая территория – это новый тренд

Исследователи проекта проанализировали данные обо всех новостройках Киева, которые возводятся сейчас, и отобрали комплексы, планирующие наибольшую территорию во дворе вокруг жилых домов.Жизнь с размахом: ТОП-30 ЖК Киева с самой большой придомовой территорией

В рейтинг внесены 30 жилых комплексов Киева, которые сейчас строятся. В первой десятке – ЖК с показателем более 105 тыс. кв.м. Для сравнения, площадь парка Шевченко в Киеве – около 55 тыс. кв. м.

Все ЖК, вошедшие в первую тройку – в Голосеевском районе:

  • Первое место: ЖК Respublika на Окружной, где территория без жилой застройки составляет 674 528 кв. м;
  • Второе место: ЖК "Кришталеві джерела" в Феофании – 304 051 кв.м;
  • Третье место: ЖК Svitlo Park на Выдубичах – 239 458 кв. м.

Выбирая ЖК для рейтинга предпочтение отдавали "человекоцентричным" проектам, то есть тем, где пространство позиционируют как рассчитанное на людей, а не на автомобили. На планах этих проектов много зелени, отдыха, игровых и спортивных зон.Жизнь с размахом: ТОП-30 ЖК Киева с самой большой придомовой территориейИсточник: ЛУН Мисто

Как считали

Информацию для рейтинга аналитики получили, проанализировав данные, предоставленные застройщиками. Чтобы посчитать площадь, свободную от жилой застройки, общей площади ЖК отминусовали площадь, отведенную под жилые дома. Плотность населения в ЖК на место в рейтинге не влияла, но принималась во внимание этажность домов.

Какие ЖК попали в рейтинг:

  • новые – те, что находятся в процессе строительства;
  • где продолжается активная стадия продажи квартир;
  • где указан застройщик, и он имеет сданные дома;
  • ЖК, имеющие три основных документа – документы на земельный участок, документы на строительство и лицензию генподрядчика;
  • комплексы, в которых значительная придомовая территория обозначена на генплане ЖК и рендерах;
  • ЖК, где придомовое пространство позиционируют как ориентированное на людей, а не автомобили, где есть акцент на озеленение.

Почему это важно

Исследователи обращают внимание на эволюцию в сфере жилья, которая продолжается в Украине. Покупатели все чаще ориентируются не только на расположение дома и планировку квартиры, но и на то, насколько качественным является благоустройство территории ЖК, насколько развитой является его инфраструктура.Жизнь с размахом: ТОП-30 ЖК Киева с самой большой придомовой территорией"Комфортное жилье – это не только стильный ремонт в квартире, но и комфортный двор, – отмечает Анна Денисенко, куратор проекта ЛУН мисто. –Под влиянием карантина дом перестал быть лишь местом сна – люди стали больше времени проводить в квартире, во дворе. По данным отчета Google, в январе 2022 года в Киевской агломерации передвижение по жилым районам выросло на 6-19% по сравнению с доковидным периодом. Поэтому важно, чтобы у дома была территория для досуга".

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