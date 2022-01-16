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Бабий Яр, телебашня и мечеть: чем интересен Шевченковский район Киева

Новина українською →
Воскресенье 16 января 2022 11:12
Бабий Яр, телебашня и мечеть: чем интересен Шевченковский район Киева Фото: Шевченковский район считается одним из самых благоприятных для жизни (Bilboards)
Автор: Риана Абдулаева

Шевченковский район находится в центре Киева и считается популярной и престижной локацией. Здесь расположены общественные и политические организации, научно-исследовательские учреждения. Более того, в районе хорошо развита культурно-развлекательная инфраструктура, а значит есть куда сходить — кинотеатры, театры, музеи, галереи, Национальный цирк и Киевский зоопарк.

В чем преимущества и недостатки жизни в Шевченковском районе Киева и за сколько здесь можно купить квартиру — читайте в материале РБК-Украина Realty.

Шевченковский район — самый маленький по площади район после Печерского, его территория всего 26 кв.км. Более 20% площади занимают зеленые насаждения, в районе удобная транспортная развязка (10 станций метро) и дорогая недвижимость. Здесь относительно небольшое население — 226 тыс человек и при этом достаточно школ, детских садиков и медицинских центров. Шевченковский район считается одним из самых благоприятных для жизни в Киеве. В его состав входят исторические местности Лукьяновка, Кудрявец, Татарка, Сырец, Волейков, Нивки и Солдатская слободка. В этом районе 1374 объекта культурного наследия.

Лукьяновка

Лукьяновка — историческая местность Киева. Ее основное преимущество в близости к центру города, до которого от Лукьяновки можно дойти пешком. Когда-то здесь жила научная и творческая интеллигенция. Сегодня массив считается престижным местом, в котором сохранились дореволюционные особняки, парки и тихие дворы, в глубине массива несколько скверов.

Одной из самых известных достопримечательностей района считается резиденция Никиты Хрущева — на территории сохранился особняк, в котором жил секретарь ЦК, старинные мосты и скульптуры.

Чтобы оказаться в гуще событий, достаточно выйти на улицу Сечевых Стрельцов — здесь расположено множество модных заведений, баров и кофеен, а также кинотеатр "Киевская русь". На стадионе "Старт" местные жители занимаются спортом, беают и играют в футбол. Недалеко от Лукьяновки находится Киевский зоопарк.

ЖК UNIT.Home, Киев — Квартиры в новостройке от застройщика — Bild.uaФото: ЖК Unit.Home

Лукьяновка — микрорайон контрастов. Здесь сохранились памятники архитектуры, в том числе особняки конца XIX века и знаменитое скульптурами известных мастеров Лукьяновское кладбище. Вместе с тем в районе постоянно строятся новые офисные здания и жилые дома.

Около половины жилого фонда Лукьяновки — "хрущевки". Квартиры в таких домах небольшие, зато цены ниже, чем в более новых домах в этом районе. Вторую половину составляют "сталинки", дореволюционные дома и современные высотки. В их числе ЖК Лукьяновский (ИнтергалБуд) — от 2000 дол./кв.м., ЖК Старт (Bud Development) — от 2000 дол./кв.м, инновационный бизнес-парк Unit.City и ЖК Unit.Home (UDP и KAN development) — от 2600 дол./кв.м.

Кудрявец

Кудрявец находится на холмах между историческим центром и богемным Подолом. В начале XIX века на Кудрявце было много сельских домов с густыми кудрявыми садами, благодаря которым район и получил свое название. Внутри микрорайона достаточно тихо и умиротворенно, в то же время центр находится в пешей доступности.

Сегодня в районе можно встретить здания нескольких эпох: от старинных особняков до советских многоэтажек и современных зданий. Центральное месторасположение, элитное жилье и коммерческая недвижимость привлекают на Кудрявец обеспеченных киевлян. В домах царских времен часто снимают квартиры молодые люди, желающие находиться в эпицентре ночной и культурной жизни столицы.

В Киеве открыли обновленную лестницу, ведущую от Пейзажной аллеи на Подол Новини України - #Букви
Фото: Пейзажная аллея (bykvu)

Пейзажная аллея — любимое место киевлян. Днем в парке со сказочными скульптурами гуляют семьи с детьми, пожилые люди, туристы, а ближе к вечеру собираются уличные музыканты и молодежь. Буквально с любой точки открываются виды на Лысую гору, Воздвиженку и Подол.

В районе много памятников архитектуры и туристических точек, в том числе старинный дом №13 с деревянным вторым этажом на Вознесенском спуске, Покровский монастырь, музей Пушкина и фрагмент дома, в котором жил Иван Нечуй-Левицкий.

В застройке преобладают дома царских времен, "сталинки" и новое элитное жилье. Цены на квартиры — одни из самых высоких в городе. Здесь находится ЖК Покровский посад (НЕСТ) — от 2100 дол/кв.м., ЖК Greenville Park (Greenville) — от 2200 дол/кв.м., ЖК Столичный дом (InCo home) — 2400 дол/кв.м, ЖК Львовская Площадь (РИЕЛ) — 2000 дол/кв.м.

Татарка

Татарка не похожа на окружающий ее шумный город. Это тихий зеленый спальный район, где дореволюционные дома соседствуют с современными жилыми комплексами и открываются виды на Подол и Левый берег.

По легенде район получил свое название от 60 татарских семей, которые поселились здесь в середине XIX века и занимались мыловарением и торговлей. Долгое время Татарка была рабочей окраиной с голубятнями и одноэтажными деревянными домами.

К 1980-м годам район полностью перепланировали: снесли частный сектор, ликвидировали ряд улиц и переулков, возвели панельные многоэтажки. Границы Киева к тому времени расширились, и новый зеленый квартал оказался близко к центру.

В 80-х молодые художники захватили пустующие полуразрушенные дома и сделали из них студии, галереи и арт-пространства. Сегодня здесь расположены студии известных киевских художников.

С появлением многоэтажек район облюбовали более обеспеченные киевляне, которым хотелось жить ближе к центру, но быть подальше от шума и суеты. Татарка подходит для этого как нельзя лучше: до Подола и Лукьяновки можно не спеша дойти за 15 минут, но внутри всегда тихо и спокойно. В районе единственной в Киеве мечети на улице Лукьяновской живет много мусульман. Когда-то здесь было татарское кладбище, теперь — Исламский комплекс, в который входят мечеть, минарет и школа.

Колорит Востока: самые красивые мечети, которые можно увидеть в УкраинеФото: Мечеть Ар-Рахма в Киеве (uk.wikipedia.org)

На Татарке находится одна из самых популярных смотровых площадок Киева — гора Щекавица, большая спортплощадка с футбольным полем и уличными тренажерами на Татарской привлекает спортсменов со всего района.

На Татарке мало общественного транспорта и мест для досуга. Ближайшие кинотеатры, музеи, бары и рестораны находятся на Подоле и Лукьяновке.

На Татарка располагаются дореволюционные здания, панельные многоэтажки, "сталинки", дачные участки и современные ЖК. Такая неоднородность застройки сделала район доступным для всех слоев населения. Здесь построены ЖК Виконт (Sun development) — 1300 дол/кв.м., ЖК Henesi House (Really Building) — 1500 дол/кв.м., ЖК Нагорный (Поділлябудінвест) — 1200 дол/кв.м.

Сырец

Зеленые зоны и парки окружают Сырец со всех сторон. Тут находятся местные символы района: Киевский телецентр и телебашня высотой 385 метров. Это самое высокое здание в Украине и самое высокое цельнометаллическое свободностоящее сооружение в мире.

Сырец назван в честь одного из притоков Днепра. Во время Второй мировой войны местность печально прославилась из-за массовых расстрелов в Бабьем Яру, но сегодня одноименный парк пользуется популярностью, недавно в нем открыли арт-объект "Стена плача" Марины Абрамович. Людно бывает и в зеленой зоне возле мемориала, рядом с Киевской телебашней.

Современный вид район приобрел в 1950-е годы, когда Киев восстанавливали и отстраивали. В конце 1970-х тут, на месте бывшего частного сектора, построили несколько высоток. С тех пор Сырец особо не менялся — он сохранил свою буйную зелень и уютную атмосферу.

Новых жителей района Сырец привлекает относительной близостью к центру. Из-за обилия парков и зелени, район считают "легкими Киева". В Сырецком парке работает Малая Юго-Западная железная дорога, где дети и подростки могут попробовать себя в роли машиниста, диспетчера или дежурного.

В парке "Дубки" оборудовано несколько веломаршрутов, поэтому здесь всегда много велосипедистов и спортсменов.

Парк Дубки в Киеве: история, интересные факты и адрес
Фото: Парк "Дубки" (Чудесный Киев)

Сырец — спальный район, который находится почти в центре города. За 10-15 минут на общественном транспорте можно добраться до главных киевских достопримечательностей и деловых кварталов. Отсюда удобно ехать и в отдаленные районы.

Почти все дома на Сырце — это пятиэтажные "хрущевки", которым уже более 50 лет. Зато купить квартиру в этом районе можно даже дешевле, чем в более отдаленных от центра новых кварталах. Здесь расположены ЖК Park Hills (Парк Хиллс) — 1000 дол/кв.м., ЖК Шевченковский квартал (Рон-Стоун) — от 800 дол/кв.м., ЖК UNO city House (ИСК Обрий) — от 1500 дол/кв.м., ЖК Сырецкий Парк (KBD estate) — 1200 дол/кв.м., ЖК Дом на Вавиловых (Kovalska) — 1200 дол/кв.м.

Нивки

До начала Второй мировой войны на Нивках было всего три улицы, но сразу после ее окончания в районе начали возводить новые одноэтажные дома, расширяя границы частного сектора. Остальная часть — пятиэтажные "хрущевки" и несколько современных высоток. Такая застройка, зеленые парки и пруды делают Нивки душевными.

В старых домах можно снять жилье за относительно небольшие деньги, поэтому в районе много молодых арендаторов.

Нивки — хорошее место для долгих пеших прогулок и отдыха на природе. В поисках тишины и уединения местные жители идут в малолюдный парк "Нивки". Здесь есть лодочные станции и детские площадки.
Год спустя: ЖК «Файна Таун» Блог о новостройках Киева, форум и отзывыФото: ЖК Файна Таун (ЛУН)

На Нивках есть стадион "Пионер" с теннисными кортами, баскетбольной площадкой, беговой дорожкой и футбольным полем. Из района легко выехать на метро: здесь проложены Святошинско-Броварская и Сырецко-Печерская линии. Отсюда также ходит много маршрутов наземного общественного транспорта.

В районе преимущественно частный сектор и пятиэтажки. Есть несколько современных ЖК. Один из самых популярных — ЖК Файна таун (KAN Development) — от 1800 дол/кв.м. Также ЖК Нивки-Парк (Интергал-Буд) — от 1000 дол/кв.м., ЖК San Francisco Creative House (Saga Development) — 1500 дол/кв.м.

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