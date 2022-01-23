Квартиранты "на пороховой бочке", квартиры для себя и рекордное подорожание в Европе: итоги недели на рынке недвижимости

Фото: 55 тысяч новых квартир в Киеве и области в 58 ЖК, сданных в эксплуатацию – итог минувшего года (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как не оказаться на улице, арендуя жилье, в чем мы можем заткнуть за пояс европейцев и какие риски стоит учитывать, планируя покупку квартиры. Об этом и не только – в самых рейтинговых материалах РБК-Украина Realty.

80% киевлян готовы приобретать жилье для себя

Больше 55 тысяч новых квартир в Киеве и области в 58 ЖК, сданных в эксплуатацию – таков итог минувшего года, сообщил РБК-Украина Realty со ссылкой на исследование проекта ЛУН Мисто.

Сейчас в процессе строительства в Киеве –153 проекта. В области за 2021-й год построено 41 ЖК, возводится – 174. Стоит напомнить, что данные сводной статистики Киевского региона – примерно четвертая часть от общего объема жилого строительства по всей стране.

Не ждет ли столицу эффект "темных окон", будут ли эти квартиры покупать? В исследовании отмечают, что более 80% тех, кто интересовался приобретением жилья в Киеве и области в ближайшие три месяца, рассматривают покупку квартиры для себя. При этом, в кратчайшие сроки – в течение года – готов заключить договор каждый четвертый киевлянин и каждый пятый житель Киевской области.

Квартиранты: предупрежден – значит вооружен

Живете в арендованной квартире как на пороховой бочке и не знаете, в какой момент хозяева укажут на дверь? Почему вам начали звонить по несколько раз в неделю и уже успели трижды подняли арендную плату? gettyimages

Что должно насторожить в отношениях с соседями и хозяевами квартиры? Есть пять верных признаков того, что ваш переезд не за горами и пора искать новое жилье. Они помогут избежать неприятных сюрпризов и заранее начать поиск новой квартры в аренду.

Украинские архитектурные проекты впечатлили Европу

Семь архитектурных проектов, реализованных в Киеве, номинированы на престижную европейскую премию Миса ван дер Роэ (Mies van der Rohe Award).

Это официальная награда Евросоюза, которая присуждается раз в два года архитекторам из стран ЕС и стран-партнеров (в частности, Украины) за лучшие образцы европейской современной архитектуры в своих странах. Выбор победителей премии и церемония награждения состоится уже весной этого года. LUN.ua

В списке номинантов престижной премии, на которые стоит обратить внимание в столице – частная гимназия на левом берегу, жилые башни со стеклянным мостом и бышие цеха кондитерской фабрики. Подробнее – в нашем материале.

Не только Киев. Украинские города миллионники тоже активно застраиваются

"Бум" на рынке первичного жилья 2021-го года коснулся не только Киева и столичных пригородов, но и других украинских городов-миллионников. Темпы строительных работ, сданных в эксплуатацию квартир, а также цены на квадратные метры в новостройках выросли повсюду.

При этом у каждого из них свои особенности. Например, самым дорогим среди регионов по средней стоимости однокомнатной квартиры является Днепр – 1,28 млн грн, самым дешевым – Харьков, где средняя цена самой маленькой однокомнатной составляет 1,03 млн грн.

При этом Днепр показал самые высокие темпы роста стоимости квадрата – с 17900 до 26500.

Подробнее о том, как развивалась ситуация на рынках новостроек Львова, Одессы, Харькова и Днепра.

Жилье в Европе: чем дальше, тем дороже

За 12 лет квартиры в соседних европейских странах выросли в цене почти на 40%, а арендная плата – на 16%, сообщают данные Евростата.

Это, как уже писал РБК-Украина Realty – самый высокий рывок на последних 14 лет.

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В некоторых странах цены на жилье поднялись в полтора раза и больше. Европейцы опубликовали список лидеров по росту стоимости недвижимости. Одна из причин повышения ценников – наплыв мигрантов из восточной Европы и постсоветской Азии. Но это факт не останавливает покупателей. Что спровоцировало европейский жилищный бум и почему жилье в Европе "будет только дорожать"? – предлагаем узнать из нашего материала.