"Будет только дорожать": в Европе стремительно растут цены на покупку и аренду жилья

За 12 лет квартиры в соседних европейских странах выросли в цене почти на 40%, а арендная плата – на 16%. И это не предел – рост ценников продолжается. Одна из главных причин – наплыв мигрантов из восточной Европы и постсоветской Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на данные Евростата.

Игра на повышение

Арендная плата и цены на жилье в странах ЕС в минувшем году неуклонно росли, сообщает источник. В частности, в 3 квартале 2021-го они увеличились на 1,2% (аренда) и 9,2% (продажа) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это, как уже писал РБК-Украина Realty – самый высокий показатель на последних 14 лет.

Интересно, что на протяжении прошедших 12 лет (с 2010 года) цены на аренду и продажу жилья в европейских странах в целом росли, но очень неравномерно.

Так, арендаторы постоянно повышали ставки, в то время как продажа сильно колебалась: цены то проседали, то взлетали вновь. Откаты были зафиксированы в 2011-2013 годах, затем наступила стабилизация, и с 2015 года жилье в Европе начало поступательно дорожать – причем, гораздо быстрее, чем арендные ставки.

Лидеры и аутсайдеры

В целом, с 2010 года цены на жилье в Эстонии, Венгрии, Люксембурге, Латвии и Австрии выросли более, чем в два раза.

При сравнении средних показателей 2021 с 2010-м годом цены на жилье выросли больше, чем арендная плата в 18 странах ЕС. При этом стоимость квартир и домов поднялась в 23 странах ЕС и снизилась – в 4-х.

Лидерами по росту стоимости жилья оказались:

Эстония (+141%);

Венгрия (+118%);

Люксембург (+117%);

Латвия (+106%);

Австрии (+104%).

Снижение стоимости жилой недвижимости наблюдалось в:

Греции (-28%);

Италии (-12%):

Кипре (-6%);

Испании (-0,5%).

С арендной платой картина была иной. При сравнении показателей 2021 с 2010-м годом – цены выросли в 25 странах ЕС и снизились в 2-х. Самый высокий рост был в Эстонии (+162%), Литве (+111%) и Ирландии (+68%). Снижение зафиксировано в Греции (-25%) и на Кипре (-3%).

Дальше – дороже

По прогнозам аналитиков, европейская тенденция в текущем году сохранится. Нестабильность в странах бывшего СССР (Украине, России, Казахстане) увеличивает наплыв мигрантов из Восточной Европы и постсоветской Азии, многие из них прибудут с намерением получить вид на жительство и остаться ЕС навсегда, а значит – подогреют и без того напряженный спрос на недвижимость. При таком раскладе – рост цен на европейские квадратные метры за текущий год может составить от 5 до беспрецедентных 10%, считают наблюдатели.

Что покупают европейцы

По предварительным оценкам, спрос сохранится как на квартиры в старых районах европейских городов (это традиционно престижно и дорого, для состоятельных покупателей), так и на загородные коттеджи (их сейчас облюбовал средний класс).

Наибольшей же популярностью продолжат пользоваться относительно недорогие новостройки в городках-сателлитах крупных мегаполисов.

В отличие от украинских проектов, в большинстве случаев вложения в новостройки в Европе защищены законом и застрахованы, часто компании возводят объекты на свои средства, а продавать квартиры они получают право только после сдачи в эксплуатацию.

Стоит учесть, что европейские новостройки в классах "комфорт плюс" или "бизнес" предлагаются новоселам в формате "под ключ": с косметическим ремонтом, традиционным дизайнерским решением и базовым набором мебели и бытовой техники. В Греции цены на аренду и продажу жилья ушли в минус (Афины) (gettyimages)

Наконец, европейцы очень не любят жить в "каменных джунглях", большинство новых кварталов сохраняют уют и жизненное пространство: их высотность от 5 до 9 этажей.

Ипотека – двигатель рынка

Но самое главное – в Европе достаточно просто оформить недорогую ипотеку для приобретения квартиры в новостройке. Условия ее в разы интереснее, чем в Украине: от 2,9% (в среднем по Франции) до 4,3% (по Испании). Напомним, средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки в нашей стране в октябре минувшего года составляла, по данным НБУ, 14,9%. На ситуацию не смогла повлиять даже президентская программа "Ипотека под 7%", так как ею оказалось охвачено чуть больше тысячи заемщиков по всей стране за год, тогда как в покупке жилья по-прежнему нуждаются миллионы украинцев.

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