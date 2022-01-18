ru ua
Вт, 18 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Будет только дорожать": в Европе стремительно растут цены на покупку и аренду жилья

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 12:45
"Будет только дорожать": в Европе стремительно растут цены на покупку и аренду жилья Фото: Эстония - лидер в ЕС по росту стоимости жилья (Таллин) (gettyimages)
Автор: Светлана Голландс

За 12 лет квартиры в соседних европейских странах выросли в цене почти на 40%, а арендная плата – на 16%. И это не предел – рост ценников продолжается. Одна из главных причин – наплыв мигрантов из восточной Европы и постсоветской Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на данные Евростата.

Игра на повышение

Арендная плата и цены на жилье в странах ЕС в минувшем году неуклонно росли, сообщает источник. В частности, в 3 квартале 2021-го они увеличились на 1,2% (аренда) и 9,2% (продажа) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это, как уже писал РБК-Украина Realty – самый высокий показатель на последних 14 лет.

Интересно, что на протяжении прошедших 12 лет (с 2010 года) цены на аренду и продажу жилья в европейских странах в целом росли, но очень неравномерно.

Так, арендаторы постоянно повышали ставки, в то время как продажа сильно колебалась: цены то проседали, то взлетали вновь. Откаты были зафиксированы в 2011-2013 годах, затем наступила стабилизация, и с 2015 года жилье в Европе начало поступательно дорожать – причем, гораздо быстрее, чем арендные ставки.

Лидеры и аутсайдеры

В целом, с 2010 года цены на жилье в Эстонии, Венгрии, Люксембурге, Латвии и Австрии выросли более, чем в два раза.

При сравнении средних показателей 2021 с 2010-м годом цены на жилье выросли больше, чем арендная плата в 18 странах ЕС. При этом стоимость квартир и домов поднялась в 23 странах ЕС и снизилась – в 4-х.

Лидерами по росту стоимости жилья оказались:

  • Эстония (+141%);
  • Венгрия (+118%);
  • Люксембург (+117%);
  • Латвия (+106%);
  • Австрии (+104%).

Снижение стоимости жилой недвижимости наблюдалось в:

  • Греции (-28%);
  • Италии (-12%):
  • Кипре (-6%);
  • Испании (-0,5%).

С арендной платой картина была иной. При сравнении показателей 2021 с 2010-м годом – цены выросли в 25 странах ЕС и снизились в 2-х. Самый высокий рост был в Эстонии (+162%), Литве (+111%) и Ирландии (+68%). Снижение зафиксировано в Греции (-25%) и на Кипре (-3%).

Дальше – дороже

По прогнозам аналитиков, европейская тенденция в текущем году сохранится. Нестабильность в странах бывшего СССР (Украине, России, Казахстане) увеличивает наплыв мигрантов из Восточной Европы и постсоветской Азии, многие из них прибудут с намерением получить вид на жительство и остаться ЕС навсегда, а значит – подогреют и без того напряженный спрос на недвижимость.&quot;Будет только дорожать&quot;: в Европе стремительно растут цены на покупку и аренду жильяПри таком раскладе – рост цен на европейские квадратные метры за текущий год может составить от 5 до беспрецедентных 10%, считают наблюдатели.

Что покупают европейцы

По предварительным оценкам, спрос сохранится как на квартиры в старых районах европейских городов (это традиционно престижно и дорого, для состоятельных покупателей), так и на загородные коттеджи (их сейчас облюбовал средний класс).

Наибольшей же популярностью продолжат пользоваться относительно недорогие новостройки в городках-сателлитах крупных мегаполисов.

В отличие от украинских проектов, в большинстве случаев вложения в новостройки в Европе защищены законом и застрахованы, часто компании возводят объекты на свои средства, а продавать квартиры они получают право только после сдачи в эксплуатацию.

Стоит учесть, что европейские новостройки в классах "комфорт плюс" или "бизнес" предлагаются новоселам в формате "под ключ": с косметическим ремонтом, традиционным дизайнерским решением и базовым набором мебели и бытовой техники.&quot;Будет только дорожать&quot;: в Европе стремительно растут цены на покупку и аренду жильяВ Греции цены на аренду и продажу жилья ушли в минус (Афины) (gettyimages)

Наконец, европейцы очень не любят жить в "каменных джунглях", большинство новых кварталов сохраняют уют и жизненное пространство: их высотность от 5 до 9 этажей.

Ипотека – двигатель рынка

Но самое главное – в Европе достаточно просто оформить недорогую ипотеку для приобретения квартиры в новостройке. Условия ее в разы интереснее, чем в Украине: от 2,9% (в среднем по Франции) до 4,3% (по Испании). Напомним, средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки в нашей стране в октябре минувшего года составляла, по данным НБУ, 14,9%. На ситуацию не смогла повлиять даже президентская программа "Ипотека под 7%", так как ею оказалось охвачено чуть больше тысячи заемщиков по всей стране за год, тогда как в покупке жилья по-прежнему нуждаются миллионы украинцев.

Ранее мы рассказывали, что Google покупает новый "цветной" офис за 1 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мнения
Юлия Ступина
Инвесторам придется делиться, а покупателям – платить больше: как отразится на цене квартир законопроект 5600
Юлия Ступина
директор по финансам Строй сити Девелопмент групп
Виктория Титова
В Украине очень мало хороших общественных пространств: как это изменить
Виктория Титова
СЕО урбан-бюро Big City Lab
Виктория Берещак
Скидки на квартиры перед Новым годом: выгода или подвох от застройщика
Виктория Берещак
обозреватель рынка недвижимости
Михаил Подвысоцкий
На паузе: что происходит с ценами на жилье и чего ждать в следующем году
Михаил Подвысоцкий
основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group
Все мнения