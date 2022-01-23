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Квартиранти "на пороховій бочці", квартири для себе та рекордне подорожчання в Європі: підсумки тижня на ринку нерухомості

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Неділя 23 січня 2022 14:50
Квартиранти "на пороховій бочці", квартири для себе та рекордне подорожчання в Європі: підсумки тижня на ринку нерухомості Фото: 55 тисяч нових квартир у Києві та області у 58 ЖК, зданих в експлуатацію – підсумок минулого року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Голландс

Як не опинитися на вулиці, орендуючи житло, в чому ми можемо заткнути за пояс європейців та які ризики варто враховувати, плануючи покупку квартири. Про це і не тільки – в найбільш рейтингових матеріалах РБК-Україна Realty.

80% киян готові купувати житло для себе

Більше ніж 55 тисяч нових квартир у Києві та області в 58 ЖК, зданих в експлуатацію – такий підсумок минулого року, повідомив РБК-Україна Realty з посиланням на дослідження проекту ЛУН місто.

Зараз у процесі будівництва в Києві – 153 проекти. В області за 2021-й рік побудовано 41 ЖК, зводиться – 174. Варто нагадати, що дані зведеної статистики Київського регіону – приблизно четверта частина від загального обсягу житлового будівництва по всій країні.

Чи не чекає столицю ефект "темних вікон", чи будуть ці квартири купувати? У дослідженні відзначають, що більше 80% тих, хто цікавився придбанням житла в Києві та області в найближчі три місяці, розглядають покупку квартири для себе. При цьому, в найкоротші терміни – протягом року – готовий укласти договір кожен четвертий киянин й кожен п'ятий мешканець Київської області.

Квартиранти: попереджений-значить озброєний

Живете в орендованій квартирі як на пороховій бочці та не знаєте, в який момент господарі вкажуть на двері? Чому вам почали дзвонити по кілька разів на тиждень та вже встигли тричі підняли орендну плату?Квартиранти &quot;на пороховій бочці&quot;, квартири для себе та рекордне подорожчання в Європі: підсумки тижня на ринку нерухомостіgettyimages

Що повинно насторожити у відносинах з сусідами і господарями квартири? Є п'ять вірних ознак того, що ваш переїзд не за горами та варто шукати нове житло. Вони допоможуть уникнути неприємних сюрпризів й заздалегідь почати пошук нової квартри в оренду.

Українські архітектурні проекти вразили Європу

Сім архітектурних проектів, реалізованих у Києві, номіновані на престижну європейську премію Міса ван дер Рое (Mies van der Rohe Award).

Це офіційна нагорода Євросоюзу, яка присуджується раз на два роки архітекторам з країн ЄС та країн-партнерів (зокрема, України) за кращі зразки європейської сучасної архітектури у своїх країнах. Вибір переможців премії та церемонія нагородження відбудеться вже навесні цього року.Квартиранти &quot;на пороховій бочці&quot;, квартири для себе та рекордне подорожчання в Європі: підсумки тижня на ринку нерухомостіLUN.ua

У списку номінантів престижної премії, на які варто звернути увагу в столиці – приватна гімназія на лівому березі, житлові вежі зі скляним мостом й колишні цехи кондитерської фабрики. Детальніше – в нашому матеріалі.

Не тільки Київ. Українські міста мільйонники теж активно забудовуються

"Бум" на ринку первинного житла 2021-го року торкнувся не тільки Києва та столичних передмість, а й інших українських міст-мільйонників. Темпи будівельних робіт, зданих в експлуатацію квартир, а також ціни на квадратні метри в новобудовах виросли всюди.

При цьому у кожного з них свої особливості. Наприклад, найдорожчим серед регіонів за середньою вартістю однокімнатної квартири є Дніпро – 1,28 млн грн, найдешевшим – Харків, де середня ціна найменшої однокімнатної становить 1,03 млн грн.

При цьому Дніпро показав найвищі темпи зростання вартості квадрата – з 17900 до 26500.

Детальніше про те, як розвивалася ситуація на ринках новобудов Львова, Одеси, Харкова та Дніпра.

Житло в Європі: чим далі, тим дорожче

За 12 років квартири в сусідніх європейських країнах виросли в ціні майже на 40%, а орендна плата – на 16%, повідомляють дані Євростату.

Це, як уже писав РБК-Україна Realty – найвищий ривок на останніх 14 років.gettyimages

У деяких країнах ціни на житло піднялися в півтора рази і більше. Європейці опублікували список лідерів по зростанню вартості нерухомості. Одна з причин підвищення цінників – наплив мігрантів зі Східної Європи та пострадянської Азії. Але це факт не зупиняє покупців. Що спровокувало Європейський житловий бум і чому житло в Європі "буде тільки дорожчати"? – пропонуємо дізнатися з нашого матеріалу.

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