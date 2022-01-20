Стеклянный мост, Рошен и частная школа: семь проектов из Киева стали номинантами европейской премии

Семь архитектурных проектов, реализованных в Киеве, номинированы на престижную европейскую премию Миса ван дер Роэ (Mies van der Rohe Award).

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на заместителя директора департамента градостроения и архитектуры КГГА Юрия Тация.

Премия Миса ван дер Роэ

Mies van der Rohe Award – официальная архитектурная награда Евросоюза, которая присуждается раз в два года архитекторам из стран ЕС и стран-партнеров (в частности, Украины) за лучшие образцы европейской современной архитектуры в своих странах.

Премия носит имя немецкого архитектора-модерниста Людвига Миса ван дер Роэ – основателя интернационального стиля в архитектуре, который сейчас используется в большинстве европейских проектов.

Семь украинских проектов, номинированных на премию

– Бизнес-кампус В-12 в UNIT.City – общественное пространство площадью почти 17 тыс кв.м. Проект соответсвует стандартам "зеленого строительства" американской системы сертификации LEED. Фото: facebook.com/YuriyTatsiy

– Roshen Plaza – бывшие производственные цеха кондитерской фабрики, которые превратили в общественное пространство с фудкортом, фонтанами, местами для отдыха, а зимой – с катком. Фото: facebook.com/YuriyTatsiy

– КУБ – временный выставочный павильон музея Революции Достоинства. Внутри металлической конструкции – многоуровневая галерея, где проходят образовательно-культурные мероприятия, лекции и встречи. Фото: facebook.com/YuriyTatsiy

– Гимназия "А+" – частное образовательное учреждение, расположенное в ЖК "Комфорт Таун" (Днепровский район). Школа рассчитана на 600 учеников. Особенностью здания гимназии является асимметричная крыша, с каждого угла обзора которой строение имеет разную геометрическую форму. Фото: kandevelopment.com

– Велосипедно-пешеходный мост через Владимирский спуск. Длина моста – 216 метров, строительство было завершено в 2019 году. Фото: facebook.com/YuriyTatsiy

– Жилой комплекс Tetris Hall. Состоит из двух 25-этажных башен с эксплуатируемой крышей с бассейном и зоной отдыха. Башни соединяются мостовым переходом на верхнем уровне. Фото: ЛУН

– Реконструкция Спасского бастиона и площади возле церкви Спаса на Берестове. Работы были проделаны во время реставрации самой церкви. Фото: facebook.com/YuriyTatsiy

Выбор победителей премии и церемония награждения состоится весной этого года.

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