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Как изменились цены на новые квартиры в городах-миллионниках: анализируем Львов, Одессу, Харьков и Днепр

Новина українською →
Суббота 22 января 2022 16:42
Как изменились цены на новые квартиры в городах-миллионниках: анализируем Львов, Одессу, Харьков и Днепр Фото: в Харькове однокомнатные квартиры самые доступные по цене (beket.com.ua)
Автор: Леся Панченко

"Бум" на рынке первичного жилья 2021-го года коснулся не только Киева и столичных пригородов, но и других украинских городов-миллионников. Темпы строительных работ, сданных в эксплуатацию квартир, а также цены на квадратные метры в новостройках выросли повсюду. Причем развивались эти рынки каждый со своими региональными особенностями.

Рассмотреть подробнее, как чувствовал себя первичный рынок недвижимости во Львове, Одессе, Харькове и Днепре – предлагает РБК-Украина Realty со ссылкой на исследование проекта ЛУН Мисто.

Цены

Средняя цена квадратного метра в новостройках росла во всех крупных городах Украины. Например, во Львове средняя цена за квадрат за 2021 год выросла с 18300 грн до 20900 грн (рост составил 2600 грн) . В Одессе за год стоимость увеличилась с 20900 грн в январе до 22200 в декабре (рост – 1300 грн/кв.м). Днепр показал самые высокие темпы роста стоимости квадрата – с 17900 до 26500 (разница 8600 грн).Как изменились цены на новые квартиры в городах-миллионниках: анализируем Львов, Одессу, Харьков и ДнепрСредняя цена кв.м в новостройках (ЛУН Мисто)

Самым дорогим среди регионов по средней стоимости однокомнатной квартиры является Днепр – 1,28 млн грн, самым дешевым – Харьков, где средняя цена самой маленькой однокомнатной составляет 1,03 млн грн. Двухкомнатные квартиры самые дорогие в Львове – 1,91 млн грн, а самые дешевые в Одессе – 1,57 млн грн. А вот трехкомнатные самые дорогие в Харькове – 2,62 млн грн, по сравнению с 2,2 млн грн во Львове и Одессе.Как изменились цены на новые квартиры в городах-миллионниках: анализируем Львов, Одессу, Харьков и ДнепрИсточник: ЛУН Мисто

Ввод в эксплуатацию

По сравнению со столицей и пригородами, другие крупные города Украины развиваются медленнее.

За 2021 год введен в эксплуатацию:

  • во Львове – 6 тыс. квартир (40 ЖК);
  • в Одессе - 13 тыс. квартир (32 ЖК);
  • в Харькове-9 тыс. квартир (31 ЖК);
  • в Днепре-2 тыс. квартир (18 ЖК).

Масштаб застройщиков

Важным показателем является и то, кто из застройщиков в течение года имел наибольшую территорию застройки. При этом, в Киеве и регионах активными являются различные девелоперские компании.Как изменились цены на новые квартиры в городах-миллионниках: анализируем Львов, Одессу, Харьков и ДнепрОбъемы строительства нового жилья (ЛУН Мисто)

В региональных центрах свои лидеры:

  • Во Львове два лидера – "Риэл" (23%) и "Новый город" (18%).
  • В Одессе "Пространство Девелопмент" – 23%, "Стикон" – 11% , "Строение" – 10%.
  • В Харькове 47% площадей активных строек принадлежат одной компании – "Трест Жилстрой-1", еще 27% – "Жилстрой-2".
  • В Днепре 19% площадей строек принадлежат "Артпроектстрой", и по 17% у "Строитель-П" и LOGOS Development Group.

Заинтересованность классом жилья

В зависимости от региона горожане выбирают разные классы жилья. Например, львовяне и одесситы ищут прежде всего квартиры комфорт-класса. В Днепре почти в одинаковом количестве интересуются комфорт- и бизнес-классами. В Харькове отдают предпочтение эконом-и комфорт-классам.

Готовность к покупке

Более 80% тех, кто интересовался покупкой жилья в Харькове, Одессе, Львове и Днепре в последние три месяца – рассматривают приобретение квартиры для собственного проживания. В кратчайшие сроки – в течение года – готовы приобрести квартиру примерно 20% жителей Львова и Харькова, и 15% жителей Одессы и Днепра.

В течение ближайших 2-3 лет квартиру в новостройке рассчитывают приобрести 41% жителей Львова, по 35% одесситов и днепрян и 30% жителей Харькова.

Раньше мы рассказывали, что четверть жителей Киева готовы приобрести квартиру в течение года.

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