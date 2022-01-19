Перемена мест: пять признаков того, что вам пора искать новую квартиру для аренды

Поиск съемной квартиры – всегда стресс и издержки, как материальные, так и моральные. В среднем на мониторинг вариантов и просмотры уходит 50-70 часов, подсчитали риелторы. Добавим к этому силы и расходы на сам переезд. Понятно, что многие, выбрав подходящую квартиру, стараются осесть в ней как можно дольше.

В то же время, у хозяев могут быть свои планы, которые они не всегда озвучивают при подписании договора. Либо – могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. И тогда арендаторам приходится срываться с насиженных мест и срочно искать новое жилье. Остроты ощущений добавляют короткие сроки, которые, как правило, отводят жильцам на переезд.

Впрочем, есть несколько верных "звоночков", по которым вероятность скорого расторжения договора аренды можно вычислить заранее. РБК-Украина Realty выяснил их у ведущего эксперта по жилой недвижимости Киевского региона Оксаны Чередничок.

"Звоночки" от хозяев квартиры

– Вы узнаете, что у хозяев произошли перемены в жизни: развелись/поженились взрослые дети, арендодатели приняли решение строить дом/уехать за рубеж и пр. На этой почве, рано или поздно, хозяева вспомнят о квартире, в которой вы сейчас живете: с целью ее продать, отдать детям и т.д. В любом случае – вам там места уже не найдется.

– Перед вашим домом начали возводить новостройку и многие соседи уже выставили квартиры на продажу, опасаясь, что в старом доме квартиры скоро упадут в цене. Скорее всего, и ваши хозяева постараются не упустить момент и взять за квартиру по максимуму. Результат: вам предстоит переезд. Или, как вариант, – выкуп арендуемого жилья.

– Арендодатели уже несколько раз за последние полгода поднимают арендную плату, придираются по мелочам, звонят и напрашиваются в гости в любое время – одним словом, держат в напряжении. Возможно, у них появились свои планы на эту жилплощадь либо – на горизонте появился более удобный или платежеспособный арендатор. Но чтобы не платить неустойку по договору, они пытаются переложить ответственность на вас.

– Вы по оплошности залили соседей, сильно шумели на дружеских посиделках, поссорились с соседями из квартиры напротив – одним словом, испортили отношения. Даже если вам позже удалось все уладить – будьте уверены, вашим арендодателям все доложили в тот же день. Скорее всего, ваше выселение – лишь вопрос времени и инструментов, которые используют владельцы квартиры, чтобы "убедить" вас съехать.

– Вы обнаружили, что квартира, которую вы снимаете, начинает вас все больше раздражать: не устраивает вид из окна, район, удаленность от офиса, запах в подъезде и пр. Все просто – вы сами созрели изменить место жительства, даже если не готовы к сопутствующим хлопотам. freepik.com

Охота к перемене мест

"Часто арендаторы сами приходят к осознанию, что некогда выбранный ими вариант жилья уже неактуален, – говорит Оксана Чередничок. – Например, увеличилась семья или дети пошли в школу, а хорошая оказалась неблизко. Ну или напротив, люди расстались и уже не хотят жить рядом с бывшей второй половиной. Из последних фишек – в связи с локдаунами и работой онлайн люди стали менять свое прежнее жилье с окнами во двор на видовые квартиры или такие, где в пешей досягаемости парк и зоны отдыха".

Квартиры превращаются в место круглосуточного пребывания человека и требования к ним растут, констатирует специалист.

Быть начеку

"Для хозяев сдача жилья в аренду – дополнительный стабильный доход. Сколько в Киеве квартир сдается внаем, точно сказать невозможно – подавляющее большинство недвижимости все еще арендуется негласно. Но если задаться целью и изучить данные агентств недвижимости, можно обнаружить, что это примерно каждая 7-8 квартира в столице и области", – говорит Оксана Чередничок.

Она напоминает, что Украина относится к числу стран, подавляющее большинство граждан которых, по статистике, владеют собственным жильем. Но это лишь формальные данные, так как фактически в улучшении жилищных условий нуждается каждая четвертая семья. Далеко не все они могут себе позволить приобрести свою недвижимость. Плюс – внутренняя миграция в столицу и крупные региональные центры.

Выход один – арендовать. И поскольку у нас взаимоотношения между арендодателем и квартирантами все еще до конца не узаконены, обеим сторонам нужно быть бдительными, чтобы при необходимости защитить свои права, резюмирует эксперт.

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