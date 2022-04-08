Звонки между Украиной и ЕС станут доступнее: операторы подписали соглашение
Мобильные операторы стран Евросоюза и Украины подписали совместное заявление о скоординированных шагах для обеспечения доступной связи между абонентами. Данная инициатива поможет украинским беженцам поддерживать связь с родными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
Сообщается, что операторы обязались снизить тарифы или отменить роуминг, а также стоимость международных звонков между ЕС и Украиной.
"Я приветствую сегодняшний важный шаг к действительно бесплатному роумингу для украинских беженцев. Наши совместные усилия окупились… Снижая оптовые ограничения, украинские операторы смогут с большей готовностью предлагать своим клиентам бесплатный роуминг в Европейском союзе, облегчая им возможность оставаться на связи со своей семьей и друзьями в Украине", - заявила докладчик Европарламента по новому регулированию роуминга Анжелика Винциг.
Мобильные операторы снизят оптовые тарифы на роуминг и другие сборы, что приведет к минимуму дополнительные расходы как для европейских, так и для украинских операторов. Совместное заявление уже подписали 24 оператора в странах ЕС, а также украинские "Киевстар", lifecell и Vodafone.
Напомним, ранее Украина просила отключить российских операторов от роуминга в странах ЕС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.