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Дзвінки між Україною та ЄС стануть доступнішими: оператори підписали угоду

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Брюссель, П'ятниця 08 квітня 2022 17:55
Дзвінки між Україною та ЄС стануть доступнішими: оператори підписали угоду Фото: дзвінки в країни ЄС стануть більш доступними (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Мобільні оператори країн Євросоюзу та України підписали спільну заяву про скоординовані кроки для забезпечення доступного зв'язку між абонентами. Дана ініціатива допоможе українським біженцям підтримувати зв'язок з рідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

Повідомляється, що оператори зобов'язалися знизити тарифи або скасувати роумінг, а також вартість міжнародних дзвінків між ЄС і Україною.

"Я вітаю сьогоднішній важливий крок до дійсно безкоштовного роумінгу для українських біженців. Наші спільні зусилля окупилися... Знижуючи оптові обмеження, українські оператори зможуть з більшою готовністю пропонувати своїм клієнтам безкоштовний роумінг в Європейському союзі, полегшуючи їм можливість залишатися на зв'язку зі своєю сім'єю і друзями в Україні", - заявила доповідач Європарламенту з нового регулювання роумінгу Анжеліка Вінциг.

Мобільні оператори знизять оптові тарифи на роумінг та інші збори, що призведе до мінімуму додаткові витрати як для європейських, так і для українських операторів. Спільну заяву вже підписали 24 оператори в країнах ЄС, а також українські "Київстар", lifecell і Vodafone.

Нагадаємо, раніше Україна просила відключити російських операторів від роумінгу в країнах ЄС.

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