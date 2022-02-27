Украина просит отключить российских операторов от роуминга в странах ЕС

Фото: Украина обратилась к ЕС просьбой отключить роуминг для россиян (GettyImages)

На четвертый день войны России против Украины украинская сторона просит отключить российских операторов от роуминга в странах Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.