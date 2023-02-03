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Не зволікаючи. Резніков розповів, як швидко українські військові опанують танки Leopard 2

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові швидкими темпами опанують танки Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова спід часспільної пресконференції з віцепрем'єр-міністром - міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком у Києві.

"Завдяки польським інструкторам, наші воїни вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм Krab. Замість 3-місячної підготовки, ми впоралися за 3 тижні. Якщо ми опанували їх такими швидкими темпами, то Leopard засвоїмо не зволікаючи", - сказав Резніков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські військові почнуть проходити навчання з використання Leopard 2 наступного тижня, оскільки західні партнери хочуть встигнути розмістити бойові танки в Україні до початку можливого весняного наступу РФ.

Також раніше ми писали, що українські військові вже за декілька днів розпочнуть навчання з використання танків Leopard у Польщі.

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Олексій РезніковВійськова допомога