RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не медля. Резников рассказал, как быстро украинские военные освоят танки Leopard 2

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные быстрыми темпами освоят танки Leopard 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова во время совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром - министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком в Киеве.

"Благодаря польским инструкторам, наши воины уже овладели артиллерийскими системами калибра 155 мм Krab. Вместо 3-месячной подготовки мы справились за 3 недели. Если мы освоили их такими быстрыми темпами, то Leopard усвоим не медля", - сказал Резников.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские военные начнут проходить учения по использованию Leopard 2 на следующей неделе, поскольку западные партнеры хотят успеть разместить боевые танки в Украине до начала возможного весеннего наступления РФ.

Также ранее мы писали, что украинские военные уже через несколько дней начнут обучение по использованию танков Leopard в Польше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей РезниковВоенная помощь