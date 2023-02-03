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У Польщі розповіли, коли українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard

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П'ятниця 03 лютого 2023 18:15
У Польщі розповіли, коли українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові вже за декілька днів розпочнуть навчання з використання танків Leopard у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака на пресконференції з українським колегою Олексієм Резніковим.

Очільники Міністерство оборони України та Польщі обговорили питання посилення спроможностей Сил оборони України, зокрема, проведення тренувальних місій українських військових на території Польщі.

Блащак зазначив, що Україна чекає посилення наступу російських окупантів, тому захисникам дуже важливо отримати важку зброю, яка зможе їх захищати.

"Ми позбирали декларації у справі "Танкової коаліції", але щоби (декларація - ред.) скоріше втілилася у життя, ми вирішили у другій половині лютого зустрітися у Брюсселі. Найважливіше зараз - це розпочати тренування українських солдат на цих танках. Такі тренування розпочнуться в Польщі, буквально за декілька днів", - сказав міністр оборони Польщі.

Як повідомлялося раніше, Польща хоче вдвічі скоротити час навчання українських захисників на танках Leopard.

Окрім того, у Польщі назвали терміни, необхідні для постачання танків Україні.

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