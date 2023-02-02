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Українські військові почнуть навчання на Leopard 2 наступного тижня, - FT

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Четвер 02 лютого 2023 18:22
Українські військові почнуть навчання на Leopard 2 наступного тижня, - FT Фото: українські військові почнуть навчання на Leopard 2 наступного тижня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові почнуть проходити навчання з використання Leopard 2 наступного тижня, оскільки західні партнери хочуть встигнути розмістити бойові танки в Україні до початку можливого весняного наступу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як повідомляє видання, деталі плану підготовки були обговорені на зустрічі західних оборонних чиновників під керівництвом США в Німеччині в середу, 1 лютого. Очікується, що навчання триватиме близько шести тижнів.

Зазначається, що сотні українських військових вже відправили на місця до Німеччини та Польщі.

За словами одного з чиновників, знайомих із підготовкою, посадовці зараз розмірковують над тим, як доставити танки на фронт.

"Якщо ви хочете привезти їх вчасно, до квітня, уявіть собі, скільки потрібно поїздів, вагонів, щоб доставити їх туди. І це лише танки. Є також запчастини, боєприпаси - а час обмежений", - зазначив один із чиновників.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Польща прагне скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard з десяти до п’яти тижнів.

Також раніше ми писали, що західні партнери передадуть Україні 321 танк у рамках військової допомоги через російське вторгнення.

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