Зволікання партнерів із далекобійною зброєю підтримує наступальний потенціал РФ, - Зеленський

За словами Зеленського, наразі ситуація у Донецькій області є складною. На це впливає і рішення західних партнерів щодо використання Україною далекобійного озброєння.

"Ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів із далекобійністю де-факто стає чи не найбільш вагомою опорою російського наступального потенціалу", - заявив Зеленський.

За даними Генштабу, ворог сконцентрував атаки на Покровському напрямку, а також намагається просуватися в районі Торецька і Лиману в Донецькій області. А від завтра, 20 серпня, розпочнеться примусова евакуація з Покровська дітей у супроводі своїх батьків, опікунів та інших законних представників.

Що передувало

Україна вже не перший місяць намагається отримати дозволи від західних партнерів щодо того, щоб бити далекобійною зброєю по території Російської Федерації.

Місяць тому президент Володимир Зеленський вкотре закликав Захід дозволити Україні завдавати удари вглиб території РФ наданою зброєю. Зокрема, для атак по аеродромах, з яких Росія атакує Україну.

Попри це США все ще відмовляються надавати Україні дозвіл завдавати ударів своєю далекобійною зброєю по території Росії. Прохання Україна щодо далекобійних ударів відхилив також канцлер Німеччини Олаф Шольц. Але пізніше речник Міністерства оборони Німеччини Арно Коллац заявив що передане Німеччиною озброєння автоматично стає власністю України й може бути використане нею так, як українські війська вважають за потрібне і правильне.

А ось Британія заявила, що не буде допомагати Україні вражати цілі на території РФ, але країна може дозволити використовувати надану зброю для таких атак.

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