Промедление партнеров с дальнобойным оружием поддерживает наступательный потенциал РФ, - Зеленский

По словам Зеленского, сейчас ситуация в Донецкой области сложная. На это влияет и решение западных партнеров по использованию Украиной дальнобойного вооружения.

"Ситуация на Донетчине такова, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью де-факто становится едва ли не наиболее весомой опорой российского наступательного потенциала", - заявил Зеленский.

По данным Генштаба, враг сконцентрировал атаки на Покровском направлении, а также пытается продвигаться в Торецке и Лимане в Донецкой области. А с завтрашнего дня, 20 августа, начнется принудительная эвакуация из Покровска детей в сопровождении своих родителей, опекунов и других законных представителей.

Что предшествовало

Украина уже не первый месяц пытается получить разрешения от западных партнеров по поводу того, чтобы бить дальнобойным оружием по территории Российской Федерации.

Месяц назад президент ВладимирЗеленский в очередной раз призвал Запад разрешить Украине наносить удары вглубь территории РФпредоставленным оружием. В частности, для атак по аэродромам, из которых Россия атакует Украину.

Несмотря на это, США все еще отказываются предоставлять Украине разрешение наносить удары своим дальнобойным оружием по территории России. Просьбу Украины по дальнобойным ударам отклонил также канцлер Германии Олаф Шольц. Но позже представитель Министерства обороны Германии Арно Коллац заявил, что переданное Германией вооружение автоматически становится собственностью Украины и может быть использовано ею так, как украинские войска считают нужным и правильным.

А вот Британия заявила, что не будет помогать Украине поражать цели на территории РФ, но страна может разрешить использовать оружие для таких атак.

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