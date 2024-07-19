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Шольц відхилив заклик Зеленського збивати ракети та дрони над Україною

Лондон, П'ятниця 19 липня 2024 10:47
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Шольц відхилив заклик Зеленського збивати ракети та дрони над Україною Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина відкинула заклик збивати російські ракети та дрони над Україною. Також Берлін не хоче зняти обмеження на удари по Росії західною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца, якого цитує DW.

Шольц відхилив заклика президента України Володимира Зеленського до союзників збивати російські ракети та безпілотники над Україною. Відповідну заяву канцлер Німеччини зробив на пресконференції після саміту Європейської політичної спільноти у Великобританії.

Як зазначають ЗМІ, заперечення Шольца стосували також заклику Зеленського зняти обмеження на використання наданої західної зброї для ударів по території Росії.

На питання про те, чи згоден Шольц з іншими країнами НАТО щодо цих закликів Зеленського, він сказав: "Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього".

Що сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленського вчора, 18 липня, взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії. Він закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України та скасувати обмеження на удари по Росії наданою Україні зброєю.

Зеленський наголосив, що всі аеродроми, з яких Росія атакує Україну, мають бути знищені.

Варто додати, що більшість союзників дозволили Україні використовувати передану зброю для ударів по прикордонних регіонах Росії, щоб зупинити нові атаки. Це сталося на тлі нового наступу окупантів на півночі Харківської області.

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