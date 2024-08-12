Німеччина дозволила Україні використовувати передану зброю "на свій розсуд"

Передане Німеччиною озброєння автоматично стає власністю України й може бути використане нею так, як українські війська вважають за потрібне і правильне.

Про це заявив речник Міністерства оборони Німеччини Арно Коллац під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

Коллац зазначив, що для Міноборони Німеччини не стоїть питання законності дій на території Курської області.

За його словами, міжнародне право передбачає можливість заради захисту власної держави ведення воєнних дій на території країни-агресора. Отже, це не передбачає якихось спеціальних умов використання зброї, наданої Німеччиною.

"Після того, як зброя з Німеччини була передана в розпорядження України, вона вже належить Україні, це - українська зброя. Немає жодних перешкод, отже Україна є вільною у виборі можливостей", - сказав речник німецького відомства.

При цьому він додав, що Україна зобов’язана дотримуватися міжнародного права.

Водночас Коллац уточнив, що використання далекобійної зброї - інше, політичне питання, але в цьому випадку про таке не йдеться.